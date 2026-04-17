La Esquinita de Reme

*En una sorprendente declaración frente a periodistas en la Casa Blanca, la primera dama de EEUU, Melania Trump, se artilló contra los que quieren mezclarla con rumores e “insinuaciones” y declaró enfáticamente que nunca viajó en el avión de Epstein ni tuvo relación con el monstruo. Que tampoco había visitado la isla del relajo. ¡Da pena ver cómo elementos sin escrúpulos tratan de dañar al presidente Trump a través de su esposa!

*El regreso triunfal de los tres estadounidenses y el canadiense que fueron al espacio regresaron marcando otro gran triunfo para los Estados Unidos. Parece una película de ciencia-ficción, pero es algo real. ¡Felicidades a todos!

*Muchos se preguntan ¿hasta cuándo tendrán que esperar los venezolanos por tener una verdadera democracia en su país? Muchos se preguntan ¿cuándo podrá regresar María Corina Machado, la líder indiscutible de ese país, a su amada Venezuela?

*El aspirante a gobernador de California Eric Swalwel es un perfecto descarado. Después de haber mantenido una relación amorosa con una espía china y declarar que todo era falso ahora aparecen CUATRO mujeres que lo acusan de acoso sexual y hasta violación. Es un mentiroso de grandes proporciones. El domingo finalmente declaró que suspendía su campaña ante las críticas de los propios demócratas.

*La Mala Kamala anda proclamando que -a lo mejor- se postula para la presidencia de EEUU otra vez en el 2028. ¡Se salvaron los republicanos con esta noticia!

*American Airlines anunció que reanudará sus vuelos a Caracas a partir del final de abril.

*El Zocotroco de Díaz Canel -con la ayuda de la prensa liberal de este país- llegó a las pantallas de TV en uno de los programas más vistos de los domingos por la mañana para declarar “que no tiene planes de renunciar al control del Gobierno de Cuba”. Se especula que Díaz Canel dio la luz verde a la entrevistadora de NBC, Kristen Welker, porque era el momento oportuno de hacerlo y ayudaría a “aflojar las esperanzas de los cubanos” de un cambio inmediato.

*Puede producirse un milagro en la contienda para gobernador de California, Gavin Newsom, y Steve Hilton podría ser electo para esa importante posición. ¡Sería algo importantísimo para el republicanismo!

*Las elecciones especiales de Georgia para reemplazar a la inquieta Marjorie Taylor Greene fue, afortunadamente, ganada por un republicano, a pesar de las enormes cantidades de dinero invertidas por los demócratas en ese asiento específico. Claudio Fuller es el nuevo congresista del Distrito 14 del estado sureño. Ganó con el total respaldo de Donald Trump y se unirá al equipo de Mike Johnson en la Cámara de Representantes.

*La republicana Elise Stefanik está luciendo un mundo. Fue entrevistada por el comentarista conservador Mark Levin. Elise escribió un libro acerca del abuso de las universidades que es una ¡joya! Es una verdadera lástima que haya decidido no seguir en la vida pública porque era la estrella más refulgente del Partido Republicano.

*De acuerdo con los expertos, New York es la ciudad No. 1 para restaurantes en Estados Unidos, seguida de Chicago, Los Ángeles, San Francisco, New Orleans, Houston, Philadelphia, Austin y finalmente Miami. Gran orgullo para todos que nuestra ciudad esté en grandes ligas. ¡Dentro de un par de años tendremos los mejores restaurantes del país en nuestra ciudad!

*El restaurante Daniel’s aparece ahora entre los mejores lugares de carne del mundo. Situado con el número 40, el exitoso lugar de Coral Gables ha llegado a un punto increíble. El restaurante siempre está lleno y es muy difícil conseguir reservaciones.

*Los datos salieron acerca de los más populares destinos turísticos en los Estados Unidos, y New York aparece en primer lugar recibiendo 9.802,000 visitantes internacionales seguido de la Florida con 8.860,000, California con 6.954,000 y Nevada (por Las Vegas) con 2.644,000. La posición de la Florida es envidiable.

*Cuba anunció la liberación de 2,010 presos tratando de ganar tiempo y espacio frente a las declaraciones de Trump y Marco Rubio. Aún no se saben los nombres de los que se suponen sean liberados, pero ya en el pasado anuncios de esta misma naturaleza nunca resultaron en verdades.

*El Hotel Mandarín Oriental fue demolido. La privilegiada localización dará paso a un nuevo hotel, residencias de lujo y restaurantes.

*Viene la mamá de Pepito y muy enojada le dice: “¡Pepito! ¿Por qué le pegaste a tu hermana con la silla?”, Y pepito responde: “¡Porque el sofá era muy grande y muy pesado!”.