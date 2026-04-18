Trump vs. papa León XIV: Dos visiones distintas ante un mundo en crisis

La misión de ser el líder de una de las mayores religiones más antiguas como lo es la Católica y ser el presidente de la potencia más poderosa del mundo no es cosa fácil. Ciertamente los tonos, aptitudes y actitudes del uno y del otro son totalmente diferentes.

El mundo está atravesando en estos momentos por múltiples crisis; políticas, espirituales, migratorias, económicas e incluso culturales. Aún hoy, tristemente, no hemos aprendido a convivir como seres humanos a imagen y semejanza del Creador.

Tanto la figura del Papa León XIV como la de Donald Trump son radicalmente distintas como símbolos de expresión universal del ejercicio del poder humano. No se trata solamente de un desacuerdo circunstancial, sino de dos maneras de entender el entretejido socio-político global.

León XIV entiende y expresa en sus homilías y discursos que la verdadera grandeza se mide por el servicio al prójimo y en la caridad con todos. No es casual que el Evangelio recuerde con claridad desconcertante: El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor. (Mt 20,26)

La misión del Sumo Pontífice es tender puentes con todos los interlocutores que lo deseen desde la verdad antropológica del ser humano en relación con el Trascendente. También el esfuerzo de trabajar por la paz y la defensa de la dignidad humana. Por consiguiente, establecer y construir relaciones fraternales y respetuosas desde el camino del diálogo sincero entre las distintas naciones.

Su Santidad León XIV también, desde su contingencia, espiritualidad y personalidad cree poder hacer lo mejor por el mundo; de ahí la necesidad imperiosa de orar para que siempre sus acciones sean guiadas por la acción del Espíritu Santo.

Por su parte, el pensamiento y el modo de actuar de Donald Trump se basan en lo que toda la vida ha aprendido y vivido. Habla de estadísticas económicas concretas y del crecimiento del PBI; de haber podido estabilizar y hacer crecer la economía de su inmenso país y de la seguridad nacional. Cree también que el poder debe ejercerse como una de las herramientas de orden y control para establecer líneas de acción concretas contra los “invasores y agresores” que dañan a las ciudades y países con sus inescrupulosas acciones.

Trump, desde sus limitaciones humanas, trata de servir a EEUU como cree que puede hacerlo mejor; con su estilo, características, expresiones y acciones que no deben llevarnos a caer en el mero juicio de intención. Es decir, juzgar los propósitos profundos. Eso solamente le corresponde a Dios.

Creo que, frente a esta polémica, estamos ante dos visiones de entender al ser humano, su dignidad y su destino. En esta diatriba de personalidades contrarias se revelan para mí dos preguntas importantísimas de fondo: ¿Liderar es imponerse para preservar el orden o para custodiar la dignidad del ser humano?; ¿Qué quedará de una sociedad cuando deja de reconocer el rostro del otro?

Ni la política puede prescindir de la ética, ni la fe puede desentenderse de la realidad concreta de los pueblos que sufren crueldad y realidades límite de existencia. Cuando ambas se reconocen, no como enemigas, sino como dimensiones de una misma responsabilidad histórica, se abre un camino de encuentro respetuoso. No uniformidad, sino equilibrio en los argumentos divergentes.

Que el poder actúe con justicia, la fe con coherencia de vida y que jamás la conciencia deje de interpelarnos. Porque solo así, en medio de un mundo en crisis, podrá emerger algo más grande que cualquier confrontación. Recordemos que para construir la paz se nos exigen cuatro indispensables condiciones: verdad, justicia, amor y libertad. Que sean ellas nuestra inspiración para que, más allá de todas las diferencias, no perdamos la esperanza en un mundo mejor.