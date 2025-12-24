¿Cuándo es el mejor momento del año para vender una propiedad en EEUU?

La demanda inmobiliaria no se mantiene constante durante todo el año. Factores como el clima, el calendario escolar y la economía influyen directamente en la velocidad de venta y en las ofertas que los propietarios reciben. Conocer estas tendencias te ayudará a planificar mejor tu estrategia de venta.

Entre marzo y junio se concentran la mayoría de las transacciones residenciales en EE.UU . El clima mejora, los jardines florecen y las familias planean mudanzas antes del nuevo año escolar.Durante esta época hay más compradores activos y, por lo tanto, más competencia entre ellos.

Ventajas:

Mayor número de visitas y ofertas.

Precios promedio más altos.

Condiciones climáticas ideales para mostrar la casa.

Consejo:

asegúrate de tener tu propiedad lista antes de abril para aprovechar el pico del mercado.

2. Verano: alta demanda, pero compradores más exigentes

El verano sigue siendo una buena temporada, aunque el mercado comienza a estabilizarse. Los compradores que no lograron cerrar en primavera suelen seguir buscando, pero con más cautela.

Estrategia:

Si listaste tarde, compensa con fotos profesionales y marketing digital sólido. Las casas con piscina o áreas exteriores bien cuidadas se destacan especialmente en esta temporada.

3. Otoño: mercado más tranquilo, pero aún rentable

En otoño disminuye la cantidad de compradores, pero los que permanecen suelen ser más serios y dispuestos a cerrar rápido. Además, hay menos competencia entre vendedores, lo que puede ayudarte a negociar mejor.

Ejemplo:

Un propietario que lista en octubre puede recibir menos visitas, pero atraer a compradores motivados que buscan cerrar antes de fin de año.

4. Invierno: el desafío de vender en temporada baja

Entre diciembre y febrero el mercado se enfría, especialmente en los estados del norte. Sin embargo, en regiones cálidas como Florida, Texas o Arizona, la actividad continúa gracias a compradores de segunda vivienda o inversionistas extranjeros.

Consejo:

Usa la temporada baja a tu favor destacando tu propiedad con marketing digital y fotografía profesional. La competencia menor puede convertirte en una de las pocas opciones atractivas disponibles.

5. Ten en cuenta las condiciones económicas

Más allá de la estación del año, factores macroeconómicos como las tasas hipotecarias, la inflación o el empleo local pueden modificar la dinámica de venta. Consulta con tu agente inmobiliario sobre el comportamiento actual de tu mercado antes de listar.

Ejemplo:

En 2024, algunos propietarios lograron cerrar con precios récord durante el verano gracias a una reducción temporal de tasas hipotecarias.

6. Aprovecha los picos locales del mercado

Cada región tiene su propio ritmo. Ciudades turísticas o con alta movilidad laboral —como Miami, Orlando o Austin— pueden mantener demanda casi todo el año.Investiga las tendencias locales y ajusta tu estrategia a la estacionalidad específica de tu zona.

Conclusión

El mejor momento para vender depende tanto de la temporada como de tu estrategia. La primavera ofrece el mayor número de compradores, pero el otoño y el invierno pueden ser igualmente rentables si se combina una buena presentación con una estrategia de marketing sólida. Lo más importante es preparar la casa con anticipación y apoyarte en asesoría experta para aprovechar cada ventana del mercado.

Enrique Vicente Urdaneta

Consultor Inmobiliario | Engel & Völkers | EVU Luxury Homes

305.209.6418

[email protected]

evuluxuryhomes.com

YouTube: Viviendo en Florida

Descargo de responsabilidad: La información proporcionada tiene fines educativos y no constituye asesoramiento legal, fiscal o financiero. Las condiciones del mercado pueden variar; se recomienda consultar con profesionales especializados antes de realizar cualquier inversión o venta inmobiliaria.