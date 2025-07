Cuba; 11J: El grito que no callará hasta no ser libres

“Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar.” Ramsey Clark.

Gracias a las manifestaciones pacífica y cívicas de estas protestas han caído por tierra hasta el día de hoy algunos mitos relacionados con Cuba.

Termino el mito de que el pueblo cubano no podría vencer el miedo, que no podía ocurrir una explosión social pacífica, que Cuba no es España, ni Polonia, ni otros países. Verdad de Perogrullo que ocultaba una discriminatoria calificación del pueblo cubano como “distinto”, como “irremediablemente” sumiso.

Otro mito que ha sido desmantelado es la de que los que disienten son unos “grupúsculos” insignificantes, que la unanimidad de la nación apoyaba, sin reservas, o por aplastante mayoría, al actual proyecto socio-económico y político. Ya habíamos tenido varias señales como el referéndum constitucional en que creció la cantidad de los cubanos que no dijeron sí a ese texto, las expresiones de rechazo a la ideología de género por partes de grupos religiosos, la vox populi en cada esquina, entre otros. Pero nunca había sido, ni tan numerosa la manifestación, ni tan heterogénea la participación, ni tan claras sus demandas.

También se cayó la imagen de una revolución romántica, de justicia social, de fraternidad igualitaria, de los humildes y de la concordia entre todos los cubanos. Otra realidad que quedó revelada es que todo el que disiente o se expresa opositor no es financiado o manipulado desde fuera. Quebró esa manía de atribuirle al enemigo externo lo que es necesidad y responsabilidad de nosotros los cubanos. El 11J nació de las entrañas del pueblo cubano. Ese día terminó una etapa y comenzó el último tramo en el “largo camino hacia la libertad”.

Hoy es un día Glorioso y Sublime para la Casa Cuba y para sus hijos, es el día en el que el alma de un pueblo despertó del letargo y ensordecimiento en el que estaba secuestrado por un grupo de criminales sin juicio aparente, pero que el curso de la historia presente les demuestra su decadente y empobrecedor sistema económico, político y social. Lo que sí es seguro y verdadero en esta vida, es que todo tiene su límite. Todo Cambia. Todo termina. Y a estos ladrones y criminales puestos al poder se les está acabando su tiempo.

Para prever el presente-futuro de la Cuba ya liberada del sistema opresor, tenemos que cimentar nuestras bases en la sapiencia de los Padres Fundadores de la Nacionalidad, de los gestores de la sociedad civil y de los distintos movimientos y partidos democráticos para mirar al horizonte con fortaleza y paz. Recordando que en la diversidad puede haber unidad genuina y verdadero espíritu de renovación.

La Nación restaurada y remozada de dignidad y brillantes por el esfuerzo de sus hijos de la Isla y de la diáspora serán el orgullo de la Patria que les contemplará orgullosa de engrandecerla y horrarla.

Hoy elevemos nuestros poemas, cantos, oraciones en honor a los mártires del 11 J, a los presos políticos y de conciencia para que sean liberados de manera inmediata y sin condiciones. Cuba nos necesita a todos hoy más que nunca para que no muera nadie más, para que no huyan más de la tierra que les debe dar amparo, cobijo y Derechos a tener Derechos Humanos.

Virgen de la Caridad del Cobre Patrona de Cuba, a tus pies me postro como hijo para pedirte en un fuerte grito: ¡Salva a Cuba!; Y danos la libertad que nos merecemos para vivir en dignidad de hijos de Dios.