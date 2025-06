¡Devuélvanle su Tesla!

Tal fue el consejo del señor presidente de EEUU a su colega francés, Emmanuel Macron, después que su mujer, doña Brigitte Macron, a la vista del público, le propinó un pescozón segundos antes de desembarcar del avión que los había llevado a la ciudad de Hanoi.

“Consejos doy / Consejos vendo / y para mí no tengo”.

Cabría aplicarle, al propio míster Trump, el transcrito latiguillo con motivo de la gresca, con su excolaborador y pretendido hombre más rico del mundo, Elon Musk.

Los trapos sucios ya no se lavan, ni en casa, ni tras la portezuela de un Airbus –pescozones incluidos. En lugar de ventilarlos en otros campos de honor, el gentío se decanta por las redes sociales.

En el enfrentamiento Trump-Musk, sin dejar de lado la “modernidad líquida” o el posible “narcisismo extremo” de ambos antagonistas, según los estereotipos acuñados en la obra de Zygmunt Bauman, el cronista prefiere culpar a la nefasta sentencia, Citizens United v. Federal Election Commission. Con tal fallo, la Corte Suprema de EEUU, le abrió las compuertas al financiamiento electoral ilimitado de las más poderosas corporaciones mercantiles y con ello, a la impúdica, antidemocrática y muy odiosa compra-venta de votos, con el subsiguiente valimiento de los grandes donantes, para conseguir o mantener las lucrativas conexiones con el Estado.

El supermillonario de nuestro relato de hoy, vía la red social "X", ha incurrido en la desmesura de echarle en cara, nada menos que al presidente de Estados Unidos de América, que sin el peso de sus millones de dólares, no habría obtenido los votos necesarios para ocupar tal jefatura de Estado.

La réplica no se hizo esperar.

El donatario de ayer le advirtió a su exbenefactor, a través de “Truth Social”, que le bastaba un solo “plumazo” o el funcionamiento del estigmatizado “bolígrafo automático”, para que Tesla y SpaceX no volviesen a recibir la bicoca de US $38,400 millones, devengados por dichas corporaciones en los últimos años entre subsidios y contratos estatales. Y el cronista, que creía que tales privilegios eran por la eficiencia de las empresas y no por el valimiento de sus accionistas.

La gente de la farándula y en general del mundo del espectáculo —y míster Trump, con su “The Apprentice” demostró que es un consumado “showman” prestado, temporalmente, a la política— suelen ventilar sus antagonismos a través de sus habilidades (¿?) artísticas.

Kanye West o "Ye", dirimió sus desavenencias con Jay-Z su antiguo partenaire y supuesto cuasihermano, por medio de los mensajes, no tan subliminales expresados en sus raps. La cantante Shakira, a raíz de su ruptura con el futbolista Piqué, arremetió contra el infeliz, con una retahíla de videoclips fulminantes.

El propio señor Trump, en su campaña contra doña Hilaria, le coreaba, junto a sus conmilitones, sin parar mientes que disparaban contra una matrona, el descortés “Lock her up!” (o "¡enciérrenla!") mientras que en su campaña de 2024, al mismo míster Trump le dio por cerrar sus mítines con la exhibición de sus inexistentes dotes de bailarín.

La música, la danza o el rapping, por mediocres o ridículos que sean sus intérpretes, son formas civilizadas de finalizar las relaciones tormentosas. Algunas parejas, amigos o socios, en casos extremos, además de los correspondientes insultos, les devuelven a sus exrelacionados los regalos recibidos antes de la ruptura. Condictio causa data, causa non secuta, llamaban los romanos tales situaciones.

¡Que le devuelvan al hoy caído en desgracia el antiestético Tesla color rojo obsequiado antes del rompimiento!

Última hora: El susodicho señor, estaría pidiendo perdón en este instante. Hasta nuevo aviso, que no le devuelvan un cipote.

@omarestacio