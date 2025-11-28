EEUU advierte: Maduro y sus narcoterroristas podrían tomar control de Honduras

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 26 de noviembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) hablando durante la ceremonia de indulto del pavo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de noviembre de 2025, y al candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, pronunciando un discurso durante la presentación de su plan de gobierno en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 2025.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, es recibido en Tegucigalpa, Honduras, por la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

TEGUCIGALPA. — ¿Qué hay de cara a las elecciones en Honduras el próximo domingo 30? El presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró su preocupación por el futuro político de ese país centroamericano, ante las denuncias de irregularidades electorales que estarían avaladas por la presidenta de izquierda Xiomara Castro, y aludió al régimen de Maduro .

“La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo han hecho en Cuba , Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha...”, dijo Trump en un mensaje por @realDonaldTrump en la red X, este viernes.

Honduras se dispone a ir a elecciones presidenciales y legislativas de una sola vuelta, con una crisis de legitimidad y en un escenario político fragmentado, todo lo cual pone en riesgo la estabilidad de su democracia, “ya en cuerda floja”, según analistas.

A los comicios se postularon cinco candidatos, pero solo Rixi Moncada, por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), y apoyada por Castro; Salvador Nasralla, por el Partido Liberal de Honduras, y Nasry Asfura, por el Partido Nacional, aparecen con favoritismo, según las encuestas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1994438342403141889&partner=&hide_thread=false Democracy is on trial in the coming Elections in the beautiful country of Honduras on November 30th. Will Maduro and his Narcoterrorists take over another country like they have taken over Cuba, Nicaragua, and Venezuela? The man who is standing up for Democracy, and fighting… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2025

Trump y elecciones en Honduras

Trump, preocupado por la estabilidad regional, se involucró recientemente con los comicios de Honduras y expresó sus preferencias por el empresario Nasry Asfura.

“Es el único verdadero amigo de la libertad", señaló en un controvertido mensaje el viernes 28 de noviembre.

"No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él", dijo Trump en su red Truth Social.

"Tito (Asfura) y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras", sostuvo en el mensaje replicado por agencias.

Y mencionó a Maduro y si "sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela".

FUENTE: Con información de redes Donald Trump, Redacción DLA, AFP