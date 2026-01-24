sábado 24  de  enero 2026
OPINIÓN

El dragón encadenado: por qué un chino libre produce cinco veces más

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

Es el experimento económico más grande de la historia y el resultado es humillante para Pekín: la cultura china es una máquina perfecta de generar prosperidad, pero solo cuando se le quita la bota del Partido de encima.

Imaginemos un experimento científico. Tomamos el mismo "hardware" humano, con la misma genética, la misma herencia cultural milenaria, la misma ética de trabajo confuciana y la misma obsesión histórica por el comercio y la educación. Luego, instalamos este hardware en dos sistemas operativos diferentes.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
Comercio

Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% si firma un acuerdo comercial con China
El exgobernante cubano Raúl Castro camina hacia la tumba de su hermano, el fallecido dictador Fidel Castro, en el cementerio de Santiago de Cuba.
Opinión

Fidel y Raúl Castro, ordinarios hasta en la sepultura

En el Sistema A, instalamos libertad de mercado, estado de derecho y propiedad privada.

En el Sistema B, instalamos una dictadura centralizada, corrupción sistémica y control estatal.

No hace falta imaginar el resultado, la historia ya lo hizo. Y la conclusión destruye cualquier relato del Partido Comunista Chino, el "milagro chino" no existe gracias al Gobierno, existe a pesar de él.

La prueba del algodón: la diáspora

El argumento definitivo no está en Shanghái, está fuera de ella. Miremos el sudeste asiático. En países como Indonesia o Malasia, los chinos son minorías étnicas que llegaron sin nada. A menudo fueron discriminados legalmente. No tenían al Estado a su favor, sino que lo tenían en contra.

Sin embargo, el resultado fue que, con su pura capacidad de trabajo y su instinto comercial, dominan la economía privada de esas naciones. Controlan los bancos, el comercio minorista y las grandes industrias, todo, sin planes quinquenales y sin el "Libro Rojo". Todo esto lo alcanzaron solo con su cultura de esfuerzo y ahorro. Demostraron ser los comerciantes más eficientes del planeta.

La matemática de la libertad

Pero la comparación más dolorosa es la del PIB per cápita. Es la medida de cuánto valor es capaz de generar una persona promedio en un año:

-Un chino bajo el sistema de Singapur genera cerca de $88.000 dólares anuales.

-Un chino bajo el sistema de Taiwán genera más de $34.000 dólares, superando a potencias antiguas.

-Un chino bajo el control del Partido Comunista genera apenas unos $13.000 dólares.

La diferencia es abismal, ya que un chino libre es entre tres y seis veces más productivo que uno sometido. No es que trabajen menos en el continente, de hecho, trabajan más horas, en condiciones de casi esclavitud con el infame horario "996". Es que el sistema se queda con la riqueza, la malgasta en ineficiencias estatales o se pierde en la corrupción de la élite.

El talento desatado en Occidente

Miremos a Estados Unidos. La comunidad chino-americana no necesita "cuotas" ni ayuda estatal. Lideran las estadísticas en matemáticas, en admisiones a universidades de élite, las de Ivy League, y en creación de empresas tecnológicas.

Jensen Huang (Nvidia) y Lisa Su (AMD) nacieron en Taiwán. Eric Yuan (Zoom) emigró de China a EE.UU. Cuando el talento chino toca un suelo donde se respeta la propiedad intelectual y el mérito, no solo compite; domina. Son los mejores ingenieros, los mejores matemáticos y los empresarios más feroces.

La mafia, no el comunismo

Esto nos lleva a la conclusión inevitable sobre la naturaleza del régimen de Pekín hoy. Ya no es "comunismo" en el sentido ideológico de repartir riqueza. Es, funcionalmente, una red de extracción de rentas. Una organización que se ha colocado como intermediaria forzosa entre el trabajo del pueblo y el fruto de ese trabajo.

El Partido Comunista Chino actúa hoy como un sindicato criminal que cobra "protección" a 1.400 millones de personas. Les permiten ganar lo suficiente para no morir de hambre y mantener la fábrica global funcionando, pero les impiden alcanzar su verdadero potencial.

El drama de China no es cultural. A diferencia de otras naciones que luchan por industrializarse porque carecen de una cultura de disciplina o ahorro, China tiene todo eso de sobra. Tienen el motor de un Ferrari. El crimen histórico es que hay una élite política pisando el freno y robando la gasolina, mientras convence al mundo de que, sin ellos, el coche no andaría. La realidad es justo la contraria: si soltaran el freno, China no solo sería rica; sería imparable.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

Temas
Te puede interesar

La mala suerte de no ser Groenlandia

Venezuela e Irán como estudios de caso del ejercicio del poder estatal habilitado por el ciberespacio

Dame tus medias ahora mismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades

Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Te puede interesar

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

Por María Inés Lombardi
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
Migraciòn

Departamento de Seguridad Nacional afirma que el hombre tiroteado en Mineápolis iba "armado"

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
Crisis energética

Cuba anuncia apagones que dejan sin electricidad a casi el 60% de los habitantes de la isla

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades