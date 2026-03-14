sábado 14  de  marzo 2026
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¡Historia! Antonelli se convierte en el piloto más joven en lograr una "pole" en la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, firmó el libro de historia de la Fórmula 1 a sus 19 años de edad al quedarse con el mejor tiempo de la sesión en China

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de quedarse con la pole position del Gran Premio de China, el 14 de marzo de 2026.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de quedarse con la "pole position" del Gran Premio de China, el 14 de marzo de 2026.

GREG BAKER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SHANGHÁI.- El italiano Kimi Antonelli, de 19 años, logró la "pole position" del Gran Premio de China este sábado, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguir el mejor tiempo en una clasificación en la historia de la Fórmula 1.

Antonelli encabezó un doblete de Mercedes y estará en la primera fila junto a George Russell, borrando el récord de Sebastian Vettel, que tenía 21 años cuando obtuvo la "pole" para el Gran Premio de Italia en 2008.

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"Estoy contento con la vuelta que hice. Y muy contento por estar en la 'pole' por primera vez", dijo Antonelli a los periodistas.

"Fue una sesión bastante limpia. Sin errores y con muchas ganas de la carrera de mañana", añadió.

El dúo de Mercedes, como en Australia el fin de semana pasado, dominó este sábado en Shanghái.

Norris y Verstappen, en problemas

Antonelli voló en su última vuelta de clasificación con un tiempo de 1 minuto 32,046 segundos, 0,222 por delante del líder del campeonato, Russell, que había ganado la carrera esprint horas antes.

La pareja de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ocupará la segunda fila de la parrilla para la carrera del domingo tras clasificar tercero y cuarto.

Luego se situaron los McLaren de Oscar Piastri y del campeón del mundo Lando Norris.

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"La última curva aquí es como mi peor curva de la temporada, no consigo hacerla bien, y cometí un error bastante grande en mi última vuelta. Donde estamos ahora es donde merecemos estar", reconoció Norris.

Max Verstappen solo fue el octavo más rápido, prolongando un fin de semana decepcionante en un Red Bull claramente en apuros.

"No funciona nada. Así que simplemente no es agradable. No puedo atacar. Cada vuelta es, sinceramente, supervivencia para mí. No lo estoy disfrutando en absoluto. Es simplemente muy inconsistente", señaló con crudeza el neerlandés, cuatro veces campeón mundial.

"Limitar daños"

Russell se quedó atascado en una marcha en su primera vuelta de salida en la Q3 y tuvo que regresar a boxes. Cuando el problema se solucionó, solo le quedó tiempo para una vuelta lanzada y no pudo superar a su compañero de equipo Antonelli.

El británico se sintió aliviado de haber marcado su mejor tiempo justo al final de la sesión: "Definitivamente, limitar daños".

"En la Q2 se rompió el alerón delantero y luego en la Q3 me quedé parado en pista y no podía cambiar de marcha. En la última vuelta no tenía batería, ni temperatura en los neumáticos, ni nada. El equipo hizo un muy buen trabajo. Estoy realmente contento de estar aquí. Podría haber sido mucho peor", amplió.

Por detrás estará Ferrari, dejando buenas sensaciones en este inicio de Mundial. Hamilton aseguró que el domingo tendrá en el punto de mira a los dos Mercedes.

"Seguro que nos divertiremos, tengo muchas ganas", dijo el siete veces campeón del mundo.

Los seis que no lograron pasar a la Q3, la sesión del top 10 para la pole position, fueron Nico Hülkenberg con un Audi, el Alpine de Franco Colapinto, Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson y Arvid Lindblad de Racing Bulls y Gabriel Bortoleto (Audi).

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Eliminados en la Q1 quedaron la pareja de Williams, Carlos Sainz y Alex Albon, ambos Aston Martin, pilotados por Fernando Alonso y Lance Stroll, y los dos Cadillac, en manos de Valtteri Bottas y Sergio Pérez, que saldrán de la décima y última línea.

Antes, Russell ganó una emocionante carrera esprint tras un intenso toma y dame en las vueltas iniciales con Hamilton, que finalmente terminó tercero por detrás de Leclerc.

Eso permitió al piloto de Mercedes, que ganó la carrera inaugural en Australia, ampliar su ventaja en el campeonato a 11 puntos sobre su compañero Antonelli y Leclerc. Hamilton está cuatro puntos más atrás.

El Gran Premio del domingo contará con 56 vueltas al Circuito Internacional de Shanghái, de 5,451 km.

FUENTE: AFP

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