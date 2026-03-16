El reconocimiento funcional: La fórmula de Washington para gestionar la transición venezolana

La comunicación presentada ante un tribunal federal no constituye un reconocimiento diplomático pleno, sino más bien un mecanismo legal diseñado para gestionar activos estratégicos mientras persisten estructuras criminales dentro del aparato estatal. La reciente carta firmada por el Embajador Michael G. Kozak y presentada ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha desatado un riguroso debate sobre el alcance del reconocimiento que Estados Unidos podría estar otorgando a Delcy Rodríguez como autoridad del Estado venezolano.

El documento, enviado al fiscal federal Jay Clayton en el contexto de litigios relacionados con Venezuela y sus activos, postula que Estados Unidos reconoce a Rodríguez como “la única jefa de Estado capaz de actuar en nombre de Venezuela”. Sin embargo, para comprender el verdadero alcance de esta afirmación, es imperativo examinar los matices del reconocimiento de gobiernos dentro de la práctica constitucional y diplomática estadounidense.

Bajo el sistema constitucional de EE. UU., el reconocimiento de gobiernos extranjeros es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Este principio fue reafirmado por la Corte Suprema en el caso Zivotofsky v. Kerry, donde se determinó que la potestad de reconocer estados y mandatarios reside únicamente en el Presidente, como parte de su autoridad en materia de política exterior.

En el ámbito judicial, los tribunales deben respetar las determinaciones del Ejecutivo. Cuando este define quién puede actuar en representación de un Estado extranjero, dicha determinación es, por lo general, vinculante para las cortes. Aunque el reconocimiento formal suele expresarse mediante declaraciones oficiales del Departamento de Estado, la carta del Embajador Kozak posee un carácter distinto: es una comunicación operativa para esclarecer una postura funcional o instrumental, más que un acto definitivo de validación diplomática.

Declaraciones informales y utilitarismo político

Algo similar ocurre con ciertas declaraciones informales del Presidente Donald J. Trump, cuando sugiere que Delcy Rodríguez, en su condición de “presidenta en funciones”, está siguiendo instrucciones. Tales comentarios deben interpretarse bajo un marco de utilitarismo político, como parte de una estrategia de tutela orientada a facilitar las condiciones que conduzcan, finalmente, a una transición política.

En la práctica internacional, los Estados pueden mantener relaciones operativas con autoridades de facto para resolver asuntos pragmáticos, sin que ello implique necesariamente una validación política de su legitimidad.

El reconocimiento funcional en el contexto venezolano

En Venezuela, el contexto en el que surge este reconocimiento funcional es particularmente significativo. El punto central no es solo quién ejerce el poder político en Caracas, sino quién posee la capacidad legal para representar al Estado venezolano en litigios internacionales y en la gestión de activos estratégicos.

Esto incluye asuntos de enorme relevancia económica y geopolítica, como el petróleo, minerales estratégicos, empresas estatales y la resolución de reclamaciones internacionales sobre activos congelados o en disputa. Washington parece estar actuando bajo una lógica de tutela institucional. Al identificar una autoridad estatal capaz de actuar legalmente, Estados Unidos establece un interlocutor para la administración y eventual recuperación de activos, así como para la negociación de marcos energéticos y mineros. No obstante, esta interlocución no es incondicional; la propia comunicación indica que Washington supervisará de cerca las transacciones y que cualquier normalización estará sujeta a estándares estrictos de conducta y cumplimiento.

El verdadero desafío: Desmantelar las estructuras criminales

Aunque el poder político formal haya cambiado, las estructuras criminales que han penetrado el Estado venezolano por años permanecen en gran medida intactas, entre ellas el Cartel de los Soles, una red de corrupción y tráfico vinculada a sectores del aparato militar y de seguridad. Mientras estas estructuras sigan operando, cualquier intento de normalización internacional enfrentará límites evidentes. Por ello, el reconocimiento funcional que emerge hoy debe entenderse más como un mecanismo pragmático de gestión de la transición que como una validación plena del sistema político existente.

El futuro de las relaciones con Washington dependerá, en última instancia, de si el Estado venezolano es capaz de desmantelar las estructuras criminales que lo han capturado desde dentro. Sin este paso, cualquier reconocimiento será necesariamente provisional, condicionado y sujeto a revisión.

Reconstrucción del Estado: La clave para una democracia auténtica

En última instancia, el reconocimiento funcional no equivale a legitimidad política. Es, más bien, un instrumento pragmático dentro de una estrategia diseñada para gestionar una realidad compleja mientras se crean las condiciones para una transición.

La verdadera tarea comenzará cuando las estructuras criminales que han capturado al Estado sean finalmente desarticuladas. En ese punto, el país requerirá una reconstrucción institucional liderada por especialistas y tecnócratas capaces de restaurar la seguridad, rescatar el sistema de justicia, estabilizar la economía y recuperar los sectores estratégicos de la nación.

Solo después de esta fase podrá emerger una democracia auténtica, basada en instituciones sólidas y en la libertad efectiva de los ciudadanos para decidir su propio futuro. Porque la verdadera transición venezolana no comenzará con la caída de un régimen, sino con la reconstrucción del Estado que le siga.