El eje de la confrontación global es dictaduras contra democracias

La violación iraní con su desarrollo de armas nucleares como amenaza a la paz y seguridad internacionales produjo el tercer frente Israel/Irán, que reafirma con claridad el bloque de las dictaduras y gobiernos para dictatoriales, respaldando a Irán y el de las democracias con Israel. El frente de la lucha armada es el de los territorios de los dos países, pero la confrontación es global, con intervención política, diplomática, económica, publicitaria, logística, de inteligencia, de movilización mundial, comunicacional, operativa y de todo tipo de los dos grupos.

Recordemos que “Guerra Global” es “la confrontación general en que la lucha armada solo comprende a partes específicas en una o varias zonas geográficas, pero la confrontación estratégica, política, económica, financiera, tecnológica, de propaganda y de todo tipo, incluye a todos los países, nadie es neutral”. La “Guerra Fría” fue un enfrentamiento de dos bloques con un líder claro e indiscutible en cada uno de ellos, los Estados Unidos del capitalismo y la Unión Soviética del comunismo, condición que hoy no existe porque en ninguno de los bloques de la guerra global hay mando o liderazgo único. “Guerra Mundial” es la confrontación que involucró en la lucha armada a todos los países del mundo como sucedió el siglo pasado.

Las democracias están fundadas en la libertad y los derechos humanos, el reconocimiento de la soberanía en el pueblo que mediante procesos electorales e institucionales diversos otorga mandatos temporales a los gobernantes quienes tienen la obligación de someterse y mantener el Estado de derecho, ser responsables de sus actos y rendir cuentas. Las dictaduras concentran todo el poder por la fuerza y/o la violencia en una persona o grupo, reprimen los derechos humanos y las libertades y detentan indefinidamente el poder con terrorismo de Estado, perseguidos, presos, exiliados y crímenes políticos, con acciones de crimen común y organizado, e impunidad.

Las dictaduras se agrupan no por tener la misma ideología, ya que en los hechos su pretexto de dominación y narrativas son diferentes, Rusia nacionalista, Irán teocrática, China comunista, Corea del Norte familiar... Lo hacen porque son iguales en las formas de detentar el poder y someter a sus pueblos, produciendo un bloque en función de la coincidencia de los crímenes que cometen, que deben encubrir y seguir cometiendo para detentar indefinidamente el poder. Esto genera un enemigo común al que debilitar, atacar y destrozar, y ese enemigo son las democracias a las que agreden permanentemente con “guerra híbrida” y con lucha armada que ha devenido en la primera guerra global.

Hoy ningún país está excluido de la guerra global y el reciente bombardeo estratégico de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares de Irán en Fordow, Natanz e Isfahan es solo parte del conflicto global de dictaduras contra democracias. La dictadura de Irán amenaza, ataca directa e indirectamente, sostiene terrorismo y guerras híbridas contra Estados Unidos, Europa y los países democráticos del mundo. Irán tiene como bases a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

Estados Unidos no ha entrado a la guerra de Israel contra Irán, es simplemente parte -desde hace años- de la guerra global que ha clarificado a los enemigos en el bloque de dictaduras integrado por China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba con Venezuela, Nicaragua y Bolivia y sus gobiernos para dictatoriales de México, Brasil, Colombia y Honduras, las dictaduras africanas como Congo, Uganda, Chad, Eritrea, Camerún, Guinea Ecuatorial y más, y los grupos terroristas como Hamás, Hezbollah, las FARC, ELN y más. Para comprobar solo basta ver las declaraciones de los jefes y regímenes de estos países respecto a los tres frentes de la guerra global.

La amenaza de la “tercera guerra mundial” es solo parte de la narrativa terrorista de las dictaduras, no es probable, y será imposible si las democracias se defienden a tiempo y con firmeza. Las dictaduras no están en condiciones individuales de arriesgar su subsistencia por sostener a Irán, cuyo régimen fundamentalista y teocrático se tambalea y no tardará en ser retirado por el pueblo.

El cambio geopolítico ya se produce y su alcance depende de la solvencia de las democracias en la defensa de la libertad de sus pueblos y de la paz.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com