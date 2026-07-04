Diario Las Américas: 73 años de evolución, exilio hispano y periodismo con la verdad

Fundado el 4 de julio de 1953 por los hermanos Horacio Aguirre Baca y Francisco Aguirre Baca, Diario Las Américas alcanza su 73º aniversario. Este medio pionero destaca como el primer periódico impreso en español del sur de Florida y el segundo más antiguo de Estados Unidos.

Desde sus inicios, la publicación ha sido un pilar informativo fundamental y una voz inquebrantable para todo el exilio hispano. Tras la Revolución de 1959, se consolidó como el principal canal de expresión, cohesión y denuncia para los refugiados cubanos y, posteriormente, para los venezolanos y nicaragüenses.

El rotativo mantiene una estricta línea editorial orientada a denunciar los regímenes autoritarios en América Latina y documentar el continuo pulso migratorio. Su filosofía fundacional, enfocada en la libertad, la cultura y la solidaridad hemisférica, sigue vigente frente a las constantes crisis de refugiados y las violaciones de los derechos humanos.

Transformación multimedia y la visión estratégica de Mezerhane

La adquisición del periódico a finales de 2012 por el Grupo Mezerhane marcó un punto de inflexión estratégico. El empresario venezolano Nelson Mezerhane impulsó una profunda reestructuración, con la que transformó el tradicional vespertino en una dinámica multiplataforma digital e impresa, adaptada a las nuevas exigencias tecnológicas.

Para el líder empresarial, la misión del rotativo trasciende enteramente lo financiero. Mezerhane asegura que su grupo empresarial no ve la plataforma periodística simplemente como un negocio comercial lucrativo. Busca consolidar un espacio comunicacional que se distinga por su rigor ético, alejándose del amarillismo para priorizar la verdad.

El directivo enfatiza en el propósito superior del medio en la compleja actualidad informativa. “El plan de nosotros es otro. Respetar los derechos humanos, respetar la democracia, respetar el ser humano en su integridad, dar una buena información, orientar, y esa es la función de Diario Las Américas”, afirmó Mezerhane.

Expansión continental y el necesario club de la verdad

En un entorno mediático saturado de desinformación, el presidente del grupo aboga por un compromiso periodístico colectivo. Destaca que la meta institucional es crear un medio indispensable que sea un referente para lograr que los lectores decidan pertenecer a un auténtico "club de la verdad".

Impulsado por este compromiso con la veracidad, el medio planea una expansión hacia diversos territorios estratégicos del continente americano. Tienen proyectado abrir sedes funcionales en países como Perú, Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, aprovechando los recientes cambios políticos para introducir medios de comunicación libres.

Esta estrategia de crecimiento internacional se fundamentará en sólidas asociaciones con varios empresarios de cada país seleccionado. Mezerhane explicó que los aliados locales aportarán el detalle de la información ciudadana de cada nación, mientras que el grupo suministrará la cobertura general respaldada por la cabecera periodística de Miami.

Edición conmemorativa en tiempos de grandes desafíos hemisféricos

El aniversario de esta histórica publicación coincide este año con los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Para festejar esta doble efeméride, el periódico lanzó una edición especial conmemorativa que ha logrado éxito y aceptación comercial publicitaria.

A pesar de las adversidades globales y las tragedias regionales que continúan afectando a la comunidad hispana actual, el diario mantiene intacta su promesa original. En esta etapa digital y de expansión latinoamericana, reafirma su rol histórico como faro de libertad y periodismo independiente.