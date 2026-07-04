sábado 4  de  julio 2026
VENEZUELA

La ONU calcula en $37 mil millones los daños en infraestructura y servicios causados por los terremotos

El organismo no incluye pérdidas económicas directas ni tampoco la interrupción de la actividad económica y la reconstrucción

Los daños en infraestructura representan $24 mil millones por sismos del 24 de junio (EFE)

Los daños en infraestructura representan $24 mil millones por sismos del 24 de junio (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, en un estudio preliminar, calculó los daños ocasionados por los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela en $37 mil millones.

En esta primera estimación cuantitativa de los daños físicos directos ocasionados por ambos sismos dan cuenta que los daños en edificaciones (residencias, comercios, escuelas, salud, instituciones e industria) se estiman alrededor del 3% del stock total expuesto, lo que representa alrededor de 24 mil millones de dólares.

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Mientras que agua y saneamiento, telecomunicaciones, carreteras, transporte y sectores de petróleo y gas equivalen al 4% del stock total expuesto que alcanza 13 mil millones de dólares.

Los cálculos de la ONU no incluyen pérdidas económicas indirectas, interrupciones de actividades productivas y de servicios, costos de atención de emergencia, efectos en las cadenas de suministros, impactos sociales, ambientales o macroeconómicos, ni los costos asociados con la recuperación integral, reforzamiento de estructuras y reconstrucción.

“Por esta razón, el impacto económico total del desastre será previsiblemente superior al valor de los daños estimados”.

La ONU señaló que “esta es una cifra de daños que, según el perfil de riesgo de terremoto del país, tiene un período de retorno de 180 años”.

Casi el doble del presupuesto nacional

Los 37 mil millones de dólares en daños calculados por la ONU son casi el doble del presupuesto de 2026 de Venezuela, que alcanzó la suma de 19 mil millones de dólares.

En el estimado de ingresos y egresos del país caribeño, por supuesto, no se cuenta con una partida para desastres de esta naturaleza y por ahora, la presidente interina, Delcy Rodríguez, anunció un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de edificaciones. Recursos que provienen del dinero que tiene Venezuela en el FMI

Recursos del petróleo para recuperación

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, destacó que, si bien Venezuela requerirá de una alta inversión financiera para costear las labores de reconstrucción en el país, la producción petrolera y gasífera se mantiene estable.

Barrett indicó que los daños provocados por los terremotos no alcanzaron al sector petrolero y gasífero, lo que permitirá que ambos sectores impulsen la reconstrucción económica nacional.

“Ya ha comenzado la recuperación económica, así que esos ingresos siguen llegando a través de cuentas especializadas que el Tesoro de los Estados Unidos controla”, aseveró.

En este sentido, señaló que la producción se mantendrá mediante la inversión de Estados Unidos y sectores privados de múltiples partes del mundo.

De acuerdo con cifras oficiales, las cifras de muertos superan los 2.600 y de heridos, más de 12.000 personas.

FUENTE: Con Información de la ONU y El Pitazo

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