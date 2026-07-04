sábado 4  de  julio 2026
Clima

Calor extremo y riesgo de tormentas en parte de EEUU marcan los festejos del 4 de julio

El Centro de Predicción de Tormentas elevó el riesgo de tormentas eléctricas severas para partes del Atlántico Medio durante el sábado y para las Altas Llanuras Centrales y del Sur hasta la mañana del domingo, que pueden implicar rayos frecuentes, ráfagas de viento severas, granizo y posibles tornados

El buque escuela de la marina mercante polaca Dar Modziey navega por el puerto de Nueva York durante el Desfile de Barcos Sail 4th 250 en Nueva York, el 4 de julio de 2026.

El buque escuela de la marina mercante polaca Dar Modziey navega por el puerto de Nueva York durante el Desfile de Barcos Sail 4th 250 en Nueva York, el 4 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — La ola de calor extremo sigue azotando a Estados Unidos durante el ajetreado festivo del 4 de julio, Día de la Independencia, con pronósticos de temperaturas récord y humedad sofocante en el noreste y los estados del Atlántico Medio, además del riesgo de tormentas eléctricas en esta última región hasta el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional divulgó en su página web que la "peligrosa" ola de calor persistirá durante el fin de semana en el Valle del Ohio, Medio Oeste y Atlántico Medio, y un grupo de tormentas eléctricas severas afectará hoy a partes de la meseta de Allegheny y el Atlántico Medio, con posibles "vientos dañinos generalizados".

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El Centro de Predicción de Tormentas, indicó la agencia en su boletín, elevó el riesgo de tormentas eléctricas severas para partes del Atlántico Medio durante el sábado y para las Altas Llanuras Centrales y del Sur hasta la mañana del domingo, que pueden implicar rayos frecuentes, ráfagas de viento severas, granizo y posibles tornados.

Las altas temperaturas están afectando a grandes ciudades del noreste como Nueva York, Washington D. C. y Filadelfia, que precisamente acogen un despliegue de eventos conmemorativos de la independencia del país, algunos de los cuales ya fueron pospuestos o cancelados por las autoridades y/o están bajo amenaza climática hoy.

Retrasan actividades

La capital alcanzó ayer viernes 38,9 grados centígrados, la temperatura más alta registrada para esa fecha, y se espera que se mantenga, lo que llevó a que las celebraciones planeadas para este sábado por la mañana en el National Mall fueran suspendidas, y las de la tarde en el Monumento a Washington retrasadas para reducir la exposición al calor.

Los servicios de emergencia informaron que 44 personas tuvieron que ser atendidas por problemas coronarios ayer en la Gran Feria Estatal Estadounidense de Washington D. C., y un cuarto de ellas fueron hospitalizadas.

En Nueva York se esperan temperaturas en torno a 38 grados que se verán intensificadas por la humedad, justo cuando la ciudad acoge una gran exhibición naval y aérea, con grandes veleros de todo el mundo, a pleno sol durante el día, y los famosos fuegos artificiales patrocinados por Macy's por la noche.

En Filadelfia, donde también se esperan unos 38 grados de máxima, las autoridades han limitado las horas de operación de la zona de fans de la Copa del Mundo de Fútbol antes del partido entre Paraguay y Francia, y se han cancelado fiestas previstas en la calle, deportivas y patrióticas, según medios locales.

En esas tres ciudades y en otras del noreste, las autoridades han instado a la población a ser prudente y mantenerse hidratada, y han abierto centros de refrigeramiento públicos mientras las redes eléctricas soportan una alta demanda por el uso de aires acondicionados, ocasionando problemas en algunas áreas.

En Nueva Jersey, además, unos 180.000 hogares estaban este sábado sin electricidad debido a la fuerte tormenta que azotó ese estado por la tarde y dañó infraestructuras, incluidas las de la red de trenes NJ Transit, que hoy sufría interrupciones de servicio debido a árboles caídos y cables caídos, indicó el canal ABC7.

FUENTE: Con información de EFE

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