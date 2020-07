Estoy tratando de decidir cuándo retirarme. ¿Puede ayudarme?

Una solicitud de discapacidad es un reclamo de beneficios por discapacidad del Seguro Social. Un informe de discapacidad proporciona información sobre su condición física o mental actual que necesitamos para procesar su solicitud de discapacidad. Para establecer un reclamo de beneficios por discapacidad, debe presentar una solicitud de discapacidad, presentar un informe de discapacidad y proporcionar una autorización para divulgar registros médicos. El mejor lugar para comenzar es en www.segurosocial.gov/applyfordisability.

Pregunta: ¿Es cierto que una persona puede ser propietaria de una casa y aún ser elegible para los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)? D. Williams, Broward FL.

Respuesta:

Sí. Una persona que posee una casa y vive en esa casa puede ser elegible para los beneficios de SSI. Aunque hay un límite de activos para que las personas califiquen para SSI, algunas cosas no cuentan para ese límite, como una casa, un vehículo y algunos fondos reservados para gastos de entierro. Para obtener más información sobre SSI y los requisitos de elegibilidad, consulte nuestro folleto, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en www.segurosocial.gov/pubs/11000.html.

Pregunta: Necesito pruebas de que recibo los beneficios de Medicare. ¿Dónde puedo obtener una carta que lo demuestre? E. Roberts, Perrine FL.

Respuesta:

Si necesita pruebas de que recibe beneficios del Seguro Social, Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o Medicare, obtenga una carta de verificación de beneficios instantánea en línea utilizando su cuenta personal de mi Seguro Social. Si no recibe beneficios, su carta servirá como prueba de que no recibe beneficios. Si recientemente solicitó beneficios, la carta también lo aclarará. La información en su carta de verificación de beneficios incluirá información que se aplique a su situación. Puede configurar su cuenta segura y personal de my Social Security en www.socialsecurity.gov/myaccount.

Pregunta: Recibo beneficios de jubilación, pero también sigo trabajando. ¿Cuánto puedo ganar y aún recibir los beneficios completos de jubilación del Seguro Social? J. Daniels, Davie FL.

Respuesta:

El Seguro Social utiliza las fórmulas a continuación, según su edad, para determinar cuánto puede ganar antes de que reduzcamos su beneficio:

Si es menor de la edad plena de jubilación: se deducirán $1 en beneficios por cada $2 que gane por encima del límite anual.

En el año en que cumpla su plena edad de jubilación: se deducirán $1 en beneficios por cada $3 que gane por encima de un límite diferente, pero solo contamos las ganancias antes del mes en que cumpla la plena edad de jubilación.

A partir del mes en que cumpla la plena edad de jubilación: obtendrá sus beneficios sin límite en sus ganancias. Descubra su edad plena de jubilación en www.segurosocial.gov/pubs/ageincrease.htm.

Pregunta: Estoy tratando de decidir cuándo retirarme. ¿Puede ayudarme el Seguro Social? G. Cruz, Coral Gables FL.

Respuesta:

Decidir cuándo retirarse es una elección personal y debe considerar una serie de factores, pero ciertamente podemos ayudarlo. Primero, tómese unos minutos y abra una cuenta de mi Seguro Social en www.segurosocial.gov/myaccount. Con una cuenta de mi Seguro Social, puede acceder a su Declaración de Seguro Social y estimar sus beneficios de jubilación a los 62 años, su edad de jubilación completa y edad 70. Además, tenemos varias calculadoras en línea que pueden ayudarlo a decidir cuándo jubilarse. Nuestro Estimador de jubilación ofrece estimaciones basadas en su registro real de ganancias del Seguro Social. Puede usar el Estimador de jubilación si:

Actualmente tiene suficientes créditos del Seguro Social para calificar para los beneficios; y

Tú no eres: o Actualmente recibe beneficios mensuales en su propio registro del Seguro Social; o Tiene 62 años o más y recibe beneficios mensuales en otro registro del Seguro Social; o

Elegible para una pensión basada en trabajo no cubierto por el Seguro Social. Puede encontrar nuestro Estimador de jubilación en www.segurosocial.gov/estimator.

También están disponibles en www.segurosocial.gov/planners/benefitcalculators.htm hay varias otras calculadoras que mostrarán sus beneficios de jubilación, así como estimaciones de sus beneficios de discapacidad y sobrevivientes si queda discapacitado o muere. Es posible que desee leer o escuchar nuestra publicación, Cuándo comenzar a recibir los beneficios de jubilación, en www.segurosocial.gov/pubs.