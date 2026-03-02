Para los cuatros pilotos humanistas: la búsqueda de justicia debe ser incansable

Hasta la belleza cansa, dijo el autor en su cantito poético, por una cuestión natural se acaba en el cuerpo humano, recordando lo finito de la vida y a su verdugo, inoportuno e imperecedero, como una fusta de odio incansable, el tiempo.

Belleza de gran admiración y enormes problemas, por la codicia de algunos y los celos de otros acabaron la presencia del divino regalo; que cegó hasta sus hijos, violaron el mandato, rompieron la perfección e hibridaron al mundo.

REPORTAJE Raúl Castro dio la orden del derribo de las avionetas: antecedentes de un crimen de Estado

Las obras maravillosas de la naturaleza las podemos observar en el archipiélago cubano, en especial, en las aves tropicales, con 270 especies cubanas y 21 son endémicas.

Descripción para buscar y disfrutar la excepcionalidad de Cuba

Busardo Cubano; Carpintero Real; Cigua Cuban; Curruca de Cabeza Amarilla; Paloma Perdiz; Sargento Cubano; Semillero Canoro; Siju Cotunto o Lechuza cubana; Tocororo o Guariní (nombre nativo Taíno); Toti; Zunzuncito. Asimismo, otras preciosas o importantes aves cubanas naturalizadas pueden verse libres en ciudades, como La Habana: Zorzal, Toti, Sinsonte, Aura Gallipavo y el Gorrión.

“Que hasta la belleza cansa”, inclusive se acentúa negativamente con la cotidianidad y la costumbre, en este caso desfavorable se encuentra el encantado Gorrión. Dos aves bien conocidas por los cubanos, el Gorrión y el Aura, únicamente comentaré que el primero es pequeño de tamaño y la otra es mucho más grande y conocida por Aura de Tiñosa.

Aquella es la visión qué deseo que ustedes imaginen, la desproporción enorme entre dos naves aéreas, la pequeña avioneta de la ONG Hermanos al Rescate y el grande y poderoso avión de guerra de la tiranía castrocomunista de Cuba.

Avión de guerra, Mikoyan MiG-29, de la Fuerza Aérea Cubana del Estado de Cuba. Tripulación: 1; Longitud: 17,32 m; Envergadura: 11,36 m; Altura: 4,73 m, Capacidad de combustible: 3150 kg; Velocidad de ascenso: 330 m/s. Dos motores turbofán, cada uno con una potencia nominal de 50 kilonewtons [KN] (11.200 lbf) en seco y 81,3 kilonewtons (18.300 lbf) en postcombustión; en altura: 2.450 km/h (Mach 2.3) y a nivel del mar: 1.430 km (Mach 1,25).

Algunos armamentos: Cañones: un GSh de 30 mm, con 100 a 150 proyectiles; Bombas: 8 de tipo FAB 500; Misiles Aire-Aire (AAM): R-27 y R-73; Misiles Aire–tierra (ASM): Kh-25, Kh-29; 2 o 4 contenedores de cohetes de 80 mm B-8M1 con 20; de 2 a 4 cohetes S-24.

Avioneta Cessna 337 Skymaster: Tripulación: 1. Capacidad: 5 pasajeros. Longitud: 9,1 m; Envergadura: 11,6 m; Altura: 2,8 m; Peso vacío: 1024 kg (2256 lb); Peso máximo al despegue: 2000 kg (4408 lb); Velocidad máxima 320 km/h (Mach 0.82); Alcance 1 220 km; dos motores, cada uno con 210 caballos de fuerza (31 KN). Civil y sin armamento.

El misil aire-aire R-27 tiene las características técnicas de una Masa 253 kg (558 libras); Longitud 4,08 m; Diámetro 230 mm; Envergadura 772 mm y una cabeza armada, explosión/fragmentación o varilla continua, con Peso de la ojiva 39 kg (86 libras).

Este o el otro misil son poderosas armas, que fueron usadas contra dos pequeños aviones civiles desarmados y no solo los derribaron, sino que los desintegraron y desaparecieron a sus tripulantes en las aguas internacionales del Estrecho de Florida.

Aquel brutal y sangriento crimen de Estado, su autor intelectual fue el narcodictador Fidel Castro y la orden fue dada directamente a los pilotos de los aviones de guerras cubanos por el tirano y narcotraficante el general Raúl Castro.

El crimen permanece en la impunidad de la justicia y prolongado en el tiempo, donde murieron heroicamente los pilotos humanistas Mario de la Peña (24 años), Carlos Costa (29), Pablo Morales (29) y Armando Alejandre (45 años).

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1067 en su 3683ª sesión, el 26 de julio de 1996. Esta deploraba enérgicamente el derribo de las dos aeronaves civiles y condena el uso de las armas en contra de aeronaves civiles en vuelo por ser incompatible con consideraciones elementales de humanidad, con las normas del derecho internacional consuetudinario codificadas en el artículo 3 del Convenio de Chicago, e insta adherirse a Cuba

Del mismo modo, el Congreso de Estados Unidos -Senado y Cámara de Representantes- se rubricó una condena y sanción por el derribó de las avionetas y se puso en vigor la Ley Libertad o Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, que fuera luego ratificada por el presidente Bill Clinton, el 12 de marzo de 1996.

Recientemente, 13 de febrero de 2026, los Congresistas cubanoamericanos, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis, solicitaron a Trump su valoración para acusar a Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996.

Este gesto altruista de impartir justicia por los tribunales estadounidenses es un recordatorio de que ningún crimen debe permanecer impune y demuestra ese amor de las familias, amigos, exiliados y las personas no presentes hoy, que lucharon por restablecer la justicia a los familiares, juzgando a los victimarios, como siempre perseveró el congresista Lincoln Díaz-Balart.