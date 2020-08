Golpe de Estado

El que lo hizo fue el expresidente argentino, el peronista Eduardo Duhalde respecto a lo que pasa en su país. Causó revuelo y duros ataques –también algunas coincidencias– pero fue muy concreto: “El año que viene no va a haber elecciones. La gente no lo sabe, no lee o se olvida, pero entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo de pie en América es porque no conoce lo que está pasando. No va haber elecciones (las legislativas del 2021) porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Argentina corre ese riesgo porque la verdad es que esto es un desastre tan grande que no se puede seguir así".