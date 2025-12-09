martes 9  de  diciembre 2025
OPINIÓN

Honor a quien honor merece

Que su memoria siga iluminando caminos y fortaleciendo la fe de quienes lo conocimos y de quienes continúan inspirándose en su testimonio de vida

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

DLA
Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

Hoy, en el aniversario de lo que serían sus 94 años, elevamos un recuerdo y oración llena de gratitud por la vida apostólica de Monseñor José Siro González Bacallao.

Su entrega generosa al Evangelio marcó corazones y dejó una huella profunda en la vida de la Iglesia. Fue un pastor que, con serenidad y firmeza, supo tocar almas, acompañar al pueblo y alzar su voz por la libertad y la dignidad de Cuba, sostenido siempre por la fuerza de Cristo.

Que su memoria siga iluminando caminos y fortaleciendo la fe de quienes lo conocimos y de quienes continúan inspirándose en su testimonio de vida.

En paz descanse un hombre de Dios.

