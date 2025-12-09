Honor a quien honor merece

Hoy, en el aniversario de lo que serían sus 94 años, elevamos un recuerdo y oración llena de gratitud por la vida apostólica de Monseñor José Siro González Bacallao.

Su entrega generosa al Evangelio marcó corazones y dejó una huella profunda en la vida de la Iglesia. Fue un pastor que, con serenidad y firmeza, supo tocar almas, acompañar al pueblo y alzar su voz por la libertad y la dignidad de Cuba , sostenido siempre por la fuerza de Cristo.

Que su memoria siga iluminando caminos y fortaleciendo la fe de quienes lo conocimos y de quienes continúan inspirándose en su testimonio de vida.

En paz descanse un hombre de Dios.