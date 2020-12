Huir a Trinidad desde el infierno

No hubo convocatoria al velorio, pero todo el pueblo asistió. Rezando, se apostaron frente a la iglesia de Güiria. La hostilidad de militares acostumbrados a reprimir fue suspendida ante la invasión del dolor instalado en el silencio, en cuerpos sin fuerza por el hambre que apenas lograban arrastrar sus pies y sostener una vela que iluminó otra noche sin electricidad. La península de Paria no escapa al maltrato de la dictadura, al contrario, la carestía ha vuelto mustios los rostros que antes arrojaban sonrisas ante la brisa del mar. De un país empobrecido, el oriente es el lado paupérrimo. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Encovi, revela que Sucre y Delta Amacuro son los estados más precarios de Venezuela. Sus habitantes no tienen garantizada ninguna de las tres comidas al día.