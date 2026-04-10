viernes 10  de  abril 2026
PROTESTA

Sindicatos convocan a marcha hasta la embajada de EEUU en Venezuela

“Vamos a la Embajada de Estados Unidos a exigir hablar claramente y decir cuál es el juego", dijo el sindicalista Ángel Bolívar sobre la próxima marcha

Edificio de la Embajada de EEUU en Caracas, Venezuela.

Edificio de la Embajada de EEUU en Caracas, Venezuela.

@Presidencia_VE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Representantes de sindicatos en Venezuela convocaron a una marcha hasta la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas para el jueves 16 de abril. El llamado fue hecho luego de la imposibilidad de llegar al palacio de Miraflores, durante la marcha del 9 de abril, debido a la represión del régimen.

Esperaban entregar un documento con las exigencias de aumento salarial y cumplimiento de los compromisos contractuales. Los sindicatos decidieron consignar sus peticiones ante la encargada de negocios de EEUU, Laura Dogu.

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Dentro de las exigencias de los trabajadores figura la petición de salarios dignos, según lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela. También piden al gobierno interino de Delcy Rodríguez el respeto a los derechos laborales.

“Vamos a la Embajada de Estados Unidos a exigir hablar claramente y decir cuál es la guachafa, cuál es el juego, transición o seguimos con la misma burla”, declaró Ángel Bolívar, vocero de los sectores laborales y estudiantiles de Guayana.

Bolívar indicó que el pueblo venezolano se siente cansancio ante las instituciones que ignoran sus reclamos. Sostuvo que las transacciones de recursos naturales generan riqueza para las élites mientras los hospitales y los bolsillos de los obreros permanecen vacíos.

La propuesta de marchar hasta la embajada estadounidense luego de un balance de los representantes gremiales en las afueras de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV).

Piden dar la cara

El sindicalista José Patines tildó de exitosa la movilización de trabajadores del jueves 9 en Caracas, pese a los obstáculos impuestos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Expresó: "Le demostramos a Venezuela que el miedo se cambió de acera".

Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical, dijo: "Exigimos responsablemente que los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, den la cara. Salen con los curas, con la iglesia, salen encerrados entre cuatro parades, dijeron que el sector eléctrico se estaba arreglando y se les fue la luz. La mentira se le va a cada instante"-

FUENTE: Con información de Monitoreamos/Efecto Cocuyo

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