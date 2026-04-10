viernes 10  de  abril 2026
CASA BLANCA

Trump advierte al régimen de Irán del reinicio de ataques si fracasan negociaciones

A pesar del alto al fuego de EEUU e Israel contra Irán, el régimen islámico sólo ha abierto de forma parcial el Estrecho de Ormuz, la primera condición para la tregua

Imagen del USS Abraham Lincoln.

Imagen del USS Abraham Lincoln.

DANIEL KIMMELMAN US NAVY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los buques de guerra estadounidenses están siendo reabastecidos con armas para atacar nuevamente a Irán en caso de fracaso de las conversaciones en Pakistán, advirtió este viernes el presidente Donald Trump en una entrevista con el New York Post.

"Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos", agregó el mandatario republicano.

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"Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva".

En un mensaje breve y críptico publicado horas antes en su red Truth Social, Trump había hecho referencia al "¡¡¡REARME MÁS PODEROSO DEL MUNDO!!!".

El jefe de la Casa Blanca afirmó que Irán no tiene "ninguna carta" para negociar, excepto [el control temporal del Estrecho de Ormuz], por donde pasa el 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

Han quedado vivos sólo para negociar

"Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales", explicó Trump en su plataforma Truth Social.

"¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!" advirtió, antes del inicio de negociaciones este sábado en Pakistán.

El vicepresidente JD Vance partió este viernes hacia Islamabad para encabezar la delegación estadounidense en las conversaciones con Irán que tendrán lugar este fin de semana, lanzando una advertencia a Teherán para que no "juegue" con Washington.

A pesar de que Irán acordó reabrir el Estrecho de Ormuz, el tráfico seguía siendo muy limitado el viernes y cientos de buques mercantes continúan bloqueados en el Golfo, dos días después de la entrada en vigor de un frágil alto al fuego de dos semanas que aceptó EEUU.

Desde esta tregua anunciada en la noche del martes al miércoles, siete petroleros y nueve graneleros han atravesado esta vía neurálgica para el comercio marítimo internacional, prácticamente cerrado por Irán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero y cuya reapertura era una condición para el cese provisional de los ataques.

Solo 16 buques de carga han cruzado el estrecho, según el sitio de datos marítimos Kpler.

FUENTE: Con información con AFP.

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