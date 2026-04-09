Por sexta vez los demócratas intentan frenar acciones de EEUU por la seguridad nacional

Los republicanos de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos frenaron el jueves otro proyecto simbólico de resolución impulsada por los demócratas , en casi su totalidad trabajando a favor de una agenda de extrema izquierda (socialista) y sobre todo anti-Trump.

Esta es la 6ta vez que los demócratas, dominados por una agenda "progresista", intentan frenar las acciones del presidente Donald J. Trump; primero contra la narcodictadura en Venezuela y ahora contra el régimen terrorista de Teherán.

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La propuesta, una vez más, se destina a limitar los poderes militares del actual jefe de la Casa Blanca ahora contra el régimen terrorista de Irán, el mayor patrocinador del extremismo islámico en el mundo.

Antes lo hicieron cuatro veces cuando Trump decidió la operación en Venezuela para traer a EEUU al narcodictador Nicolás Maduro y las acciones de seguridad nacional en aguas del Caribe contra el descontrolado narcotráfico, cuyo destino principal es EEUU y donde causa decenas de miles de muertes cada año. En 2022, 110.000 personas perdieron la vida en el país por consumo de drogas y en 2024, más de 80.400.

A todas estas acciones también se opusieron los demócratas, hundidos en el rechazo popular (menos del 22% de aprobación) en todas las encuestas nacionales.

Hasta un salón de baile para grandes eventos en la Casa Blanca, financiado con el dinero del propio Trump, han tratado de detener. Todo lo que el líder republicano intenta hacer por el país y por los estadounidenses, los demócratas se lanzan a obstaculizarlo.

Con esta iniciativa en gran medida simbólica, bloqueada en la Cámara de Representantes, los demócratas buscaban manifestar su defensa al régimen terrorista de Irán que acaba de asesinar a más de 35.000 personas por exigir libertad y el fin de la dictadura islámica de los ayatolás.

Ni Bill Clinton, Barack Husseim Obama ni Joe Biden consultaron al Congreso para ejecutar sus guerras, sus bombardeos y sus acciones militares.

La moción destinada a aprobar el texto fracasó durante una brevísima sesión de procedimiento, mientras la mayoría de los legisladores se encuentran lejos de Washington, en receso parlamentario.

Los demócratas en defensa del régimen asesino y terrorista de Irán

El líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, había pedido a sus compañeros expresar el supuesto desacuerdo con la conducción de la guerra, defendiendo otra vez a un régimen asesino terrorista al que no le intersa masacrar y asesinar a su propio pueblo si se manifesta en contra.

En la última encuesta de CNN, el 100% de los votantes republicanos respalda la gestión presidencial de Trump.

Los demócratas, en defensa de las dictaduras y los regímenes totalitarios, prevén intentar por quinta ocasión aprobar esta resolución la semana próxima, cuando el Congreso reabra sus sesiones oficialmente.

Ahora también se oponen a eliminar por siempre la dictadura castrosocialista, que por 67 años ha puesto en cadenas y con mucha sangre a más de 10 millones de cubanos.

Resulta increíble en lo que se ha convertido el Partido Demócrata que ha pasado de una centro izquierda en décadas anteriores a un partido de abiertos socialistas o los mal llamados "progresistas". Defienden todo lo que vaya en contra de los estadounidenses y de los intereses de seguridad nacional de EEUU.

Y el delirio enfermizo contra la cadena de éxitos de Trump, que le ha cortado la amplia tubería de dinero para la corrupción y la estafa a los contribuyentes, los ha puesto aún más extremistas y furiosos.

Grandes operaciones militares de gran magnitud fueron autorizadas desde la Casa Blanca en años recientes sin una declaración formal de guerra por parte del Congreso: en 1999 el presidente demócrata Bill Clinton impulsó los bombardeos de la OTAN contra Serbia, y en 2011 el también presidente demócrata Barack Obama avaló una intervención a gran escala en Libia, Siria, Yemen y otras.

Una ley de 1973 permite al presidente de EEUU ordenar operaciones militares a gran escala en caso de una amenaza inminente para la seguridad nacional. En caso de que se prolongue más de 60 días, debe recibir una autorización del Congreso, pero eso no lo ha hecho ningún Presidente en la historia moderna del país, excepto el presidente George W. Bush después del ataque terrorista a las torres gemelas en Nueva York, cuando sabía perfectamente que contaría con un apoyo abrumador.

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FUENTE: Con información con AFP.