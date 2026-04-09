Tregua frágil: Irán negocia bajo presión frente a EEUU

Para que entiendas qué fue lo que pactaron Estados Unidos e Irán y no te vayas con las fintas de la desinformación.

1. Se acordó un alto al fuego de dos semanas para dar espacio a una negociación que comenzará el próximo viernes en Islamadab, Pakistán.

2. ATENCIÓN: Estados Unidos NO HA ACEPTADO las exigencias de Irán, ni Irán ha aceptado las exigencias de Estados Unidos. Sólo se acordó que estas serán el punto de partida para las negociaciones.

3. Las exigencias estadounidenses están expresadas en 15 puntos que, en resumen, se tratan de lo siguiente:

A) El cierre definitivo del proyecto militar nuclear iraní

B) El cierre definitivo del proyecto balístico iraní

C) La cancelación total del apoyo financiero a Hezbollá, Hamas, las milicias chiítas de Irak y los houthies.

D) La apertura inmediata e incondicional del Estrecho de Ormuz.

F) El fin de las agresiones contra Israel.

4. Las exigencias iraníes están expresadas en 10 puntos que, en resumen, se tratan de lo siguiente:

A) El Estrecho de Ormuz se abrirá paulatinamente pero quedará bajo control total de Irán, que además cobrará un peaje de 2 millones de dólares por barco (la mitad de las ganancias serán para Omán).

B) Israel debe detener sus ataques contra Hezbollá, y todos los aliados de Irán dejarán de ser presionados.

C) El alto al fuego no será por dos semanas, sino definitivo. Estados Unidos e Israel deben declarar el final definitivo de la guerra.

D) Estados Unidos e Israel deberán indemnizar a Irán por todo lo que fue destruido durante la guerra.

E) Estados Unidos deberá levantar todas las sanciones impuestas a Irán, sin excepción.

5. Como puede verse, son posiciones incompatibles, y por ello muchos analistas ven pocas probabilidades de que el alto al fuego se mantenga y los combates reinicien antes de que concluyan las dos semanas.

6. Pese a la retórica triunfalista, la realidad es que Irán llega muy mal posicionado a la negociación. Su fuerza aérea y su flota naval han sido totalmente destruidas; las instalaciones donde desarrollaba su programa nuclear han sido severamente dañadas, y probablemente la afectación sea irreversible; su programa balístico también ha sido profundamente afectado; industrias que eran de gran importancia económica y civil, pero también militar, como la del acero y la petroquímica, están casi destruidas por completo; el Líder Supremo Alí Khamenei y decenas de altos mandos del gobierno y de las Guardias Revolucionarias han sido eliminados (técnicamente, Irán ha perdido a su liderazgo; está funcionando a partir de liderazgos regionales que, de todos modos, también están siendo eliminados); miles de combatientes de las Guardias Revolucionarias y de las Fuerzas Basij eliminados. Estados Unidos, por el contrario, llega con cinco aviones destruidos y 13 soldados muertos. Israel, con 25 muertos (todos civiles) y daños materiales en construcciones civiles (ninguna de importancia estratégica).

7. Se ha filtrado que fue China quien presionó a Irán para que aceptar el alto al fuego momentáneo y, sobre todo, la apertura del Estrecho de Ormuz. Esto refuerza la suposición de que Irán es quien llega sometido a mayor presión.

8. De hecho, para juzgar la situación iraní sólo hay que tomar en cuenta una cosa: Desde un inicio era claro que Irán no tenía la capacidad militar para enfrentar a Estados Unidos e Israel, y todo lo que se ha visto en este mes y pico lo demuestra contundentemente. Su única arma verdadera era el Estrecho de Ormuz, ya que al cerrarlo podía provocar una crisis en el mercado del petróleo y sus derivados, lanzando los precios hacia niveles estratosféricos (se llegó a calcular la posibilidad del barril de petróleo entre 150 y 200 USD, una verdadera calamidad). Eso habría provocado una fuerte presión por parte de la comunidad internacional contra los Estados Unidos, para obligarlos a detener los ataques.

La debilidad iraní se hizo notar en que, desde hace tres semanas aproximadamente, comenzó a relajar la situación en el Estrecho. Primero dejó pasar los barcos chinos, luego los hindúes, luego los de otros países, finalmente los europeos. Los únicos que se mantuvieron prohibidos fueron los vinculados a Estados Unidos e Israel. Esa medida discriminatoria no afectó en nada a estos dos países, que no necesitan comprar petróleo en el mercado del Golfo Pérsico. Por el contrario: Diluyó el poder iraní, porque para que el Estrecho de Ormuz pudiese funcionar como una verdadera arma política, Irán tenía que mantenerlo CERRADO POR COMPLETO. Al debilitar el bloqueo y dejar que se incrementara el flujo poco a poco, el mercado comenzó a volver a la normalidad.

9. Con el anuncio del alto al fuego por dos semanas y la normalización paulatina del tráfico en Ormuz, los mercados internacionales han respirado y el precio del petróleo ha caído una vez más. Esto sólo beneficia a los Estados Unidos, que así se libera de una presión política (externa e interna).

10. Hay otro detalle en el que Estados Unidos sale ganando: Por la forma en la que se desarrollaron los acontecimientos, Estados Unidos llegará a la cumbre de Islamadab el próximo viernes como la cabeza de una coalición negociadora integrada también por Turquía, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, por lo menos. En otras palabras, Irán tendrá que enfrentar no sólo a Estados Unidos, sino a todo el Medio Oriente. Del lado iraní no llega nadie más. Los ayatolas están solos en esto.

11. Por otra parte, queda abierta la posibilidad de que Estados Unidos sepa que las negociaciones no van a tener éxito y todo este aparatoso anuncio de una cumbre en Islamadab sólo haya sido una estrategia para ganar tiempo y terminar de acomodar sus tropas para una eventual invasión terrestre a los sitios estratégicos iraníes (Ormuz, por supuesto, y la isla de Karj). Incluso si ese no es el plan, la ventaja allí está. Si la guerra llega a reiniciarse, serán Estados Unidos e Israel los que mejor hayan aprovechado estos días para poner sus tropas y sus armas a punto.

12. ¿Hay probabilidades de que las negociaciones tengan éxito? Es decir, que Irán acepte las condiciones de los Estados Unidos, porque no hay modo de que el asunto se resuelva en sentido contrario.

Recuérdese que el liderazgo iraní ha quedado fracturado desde que Alí Khamenei fue eliminado. El bloque político, lidereado por el presidentes Mossoud Pezeshkian, es de línea más pragmática y más proclive a negociar en términos realistas, lo que implica la rendición de Irán. Pero el control de las armas lo tiene la Guardia Revolucionaria, que sigue en pie de guerra y está decidida a autoinmolarse si es necesario.

Hay indicios de que el poder de las Guardias cada vez es más débil, y el presidente Pezeshkian hizo una advertencia dramática hace casi una semana: La economía iraní podría colapsar en el transcurso de tres o cuatro semanas.

Las negociaciones en Pakistán comenzarán el próximo viernes, cuando la advertencia de Pezeshkian tenga una semana de haberse hecho. Eso significa que las dos semanas de plazo para negociar serán las mismas dos semanas que pondrán a Irán al borde del abismo económico, y eso puede ser un fuerte incentivo para que el ala política acepte rendirse.

Todo dependerá de que en este tiempo esa ala política logre tomar el control del país, dejando fuera de la jugada a las Guardias Revolucionarias.

Es difícil, pero no imposible.

Si la negociación no prospera, Estados Unidos e Israel retomarán los ataques y el principal objetivo será la captura de la isla de Karj (que ayer fue bombardeada severamente). De ahí salen el 90% de las exportaciones petroleras. Sin esa isla, el régimen está aniquilado.

CONCLUSIÓN

Pese al triunfalismo iraní desplegado en su propaganda, los hechos reales apuntan a que Irán se encuentra en una situación crítica en la que no tiene muchas opciones, mientras Estados Unidos e Israel tienen dos semanas más para afinar sus estrategias y poner al máximo nivel a sus tropas y a sus armas.