La Esquinita de Reme

*Desafortunadamente nuestro país se ha convertido en un crítico estado de descomposición, donde un grupo de personas tratan de ignorar el resultado de unas elecciones presidenciales y acusan a Trump de cuanto problema exista. Le llaman el síndrome de Trump. Si una niña tiene dolor de muelas la culpa es de Trump, si un joven tiene estreñimiento la culpa es de Trump, si una anciana no recuerda las cosas la culpa es de Trump. Al principio esto era abusivo ahora se ha convertido en preocupante. Que les ha pasado a estos demócratas que NO quieren aceptar los resultados de unas elecciones presidenciales en las que el candidato republicano ganó ampliamente y no solo con el voto electoral sino también con el voto popular. ¿Y líderes del partido como Barack Hussein Obama, que gobernó 8 años seguidos y después 4 años más bajo la bandera de Biden, hacen todo lo posible por desestabilizar el país? No es correcto, ni es estadounidense, ni justo.

*La campaña publicitaria que usan elementos castristas en Facebook es asquerosa. Ataques contra Marco Rubio, nuestros congresistas cubanoamericanos, el exilio cubano. Hay que darles una buena elección en noviembre para que se callen la boca y nos dejen progresar. Una mente enferma y con serios problemas psicológicos puede estar detrás de estas campañitas.

*Hakeem Jeffries es un equivocado y un bocón. Ahora está diciendo que ocho congresistas de Florida perderán sus asientos en noviembre 2026. Me imagino que estará moviendo grandes recursos económicos para llegar a cumplir sus deseos. Pero los votantes de la Florida no se compran tan fácilmente. Por primera vez ha mencionado claramente los nombres de los que él piensa retirar de la Cámara: Mario Díaz Balart, Carlos Giménez, María Elvira Salazar, Brian Mast, Cory Mills, Kat Cammack, Laurel Lee y Ana Paulina Luna. ¡Vamos a cerciorarnos que no lo consiga!

*Pedro Sánchez de España ya no oculta sus colores. Decidió hacer una reunión en Barcelona con el fin de “parar el avance de la derecha en el mundo “. Super agresivo invitó a unos cuantos malandros incluyendo al delincuentón Lula da Silva de Brasil, el rapero de Colombia, la dramática Claudia Sheinbaum, dos o tres figuras sin importancia de Uruguay y Chile y unos atravesados de países con una población inferior a Guanabacoa.

*A más de 10 días después de las elecciones en Perú aún no se sabe quién irá finalmente a las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Keiko Fujimori está garantizada desde el primer minuto, pero su contrario aún no se sabe quién será. Es muy lamentable que Perú atraviese esta crisis y por los últimos años haya tenido tantos presidentes que no les ha permitido la estabilidad que necesita el país. Esperemos que esta sea la elección definitiva.

*Los resultados electorales de Virginia no pueden ignorarse. Perdieron los republicanos y ganaron los socialistas demócratas que podrían cambiar el control de la Cámara de Representantes agregando cuatro congresistas más. Muy lamentable y peligroso para los Estados Unidos y el mundo libre.

*Vuelve Cuba Nostalgia el 16 y 17 de mayo a deleitar a los miles de cubanos y latinoamericanos que acuden todos los años a visitar el interesante lugar que también cuenta con espectáculos musicales de gran calidad. Desde la extraordinaria Malena Burke que se presentará el domingo 17 hasta la sensacional Lena Burke que actuará el 16 de mayo hasta el cubanísimo Willy Chirino y otras estrellas. ¡No se lo pierda!

*La Ciudad de Miami decidió honrar a Monty Trainer, creador de Monty’s Raw Bar en Coconut Grove, un lugar irónico que ha unido a los residentes de esta área desde hace más de 40 años. Monty es una figura popular y muy querida en Coconut Grove.

*La congresista demócrata de la Florida, Sheila Cherfilus-McCormick del Distrito Congresional No. 20 renunció el martes 21 a su escaño en Washington, minutos antes de la audiencia para determinar la penalidad por haberla encontrado culpable de 25 cargos incluyendo el robo de 5 millones de dólares en fondos de desastre durante el COVID.

*Doña María, tiene un loro, pero es muy chismoso - y decide venderlo. Pasa un señor y le pregunta: “¿doña, porcuánto vende el loro?”, “Barato, mi señor $2”. El señor le queda mirando y le pregunta: “¿por qué tan barato mi señora?”, “porque es muy chismoso no se calla nada. ayer mi marido llegó tarde y el loro gritó...¡AQUI HUELE A PERFUME AJENO Y A CENA DE RESTAURANTE”. “¿y que pasó? "Que ahora el loro duerme en la calle y yo estoy buscando abogado”.