Se trata de textos anteriores y posteriores a mi libro El derecho a la democracia (2008), presentado por dos ilustres juristas amigos, los profesores Allan R. Brewer Carías y Alberto Dalla Vía, escrito en Buenos Aire y en un ambiente de pregonado desencanto democrático en la región. Auscultaba dos perspectivas que debía resolver a fin de conjurar los riesgos de aporía, a saber: la que ofrece el Derecho internacional como régimen y para regimentar a las instituciones de la democracia a partir del siglo XX; otra, mi respuesta necesaria, desde la ética, frente la manipulación de narrativas en la circunstancia; entendiendo que la predicada crisis democrática no era tal sino un momento de «quiebre epocal» y cambios inevitables, pero acaso auspiciosos. Antes que compartir el fin de la democracia o aceptar su paso hacia otro tiempo posdemocrático, la he estimado como un período de decantación posible hacia una democracia como experiencia de vida, no más como forma o sacramento instrumental de un Estado moderno declinante y para la configuración de sus poderes. Ha sido mi creencia, quizás no la realidad.