Corte Suprema se dispone a analizar orden de Trump de frenar la ciudadanía por nacimiento en EEUU

WASHINGTON. - La Corte Suprema comenzará a analizar este 1 de abril la legalidad de la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía de hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EEUU , una decisión que tomó con base a la crisis migratoria en 2024 y que ha marcado su política.

Se informó que los magistrados escucharán en la audiencia los argumentos de Trump a favor de eliminar la ciudadanía por nacimiento , y las objeciones de los abogados de organizaciones de derechos humanos que representan a afectados en una demanda colectiva contra el decreto.

DECLARACIONES Trump: La ciudadanía por nacimiento se adoptó para proteger a los "bebés de los esclavos"

La orden ejecutiva, la primera que firmó Trump al asumir la segunda presidencia en enero de 2025, desafía la vigencia del derecho a la ciudadanía que ha sido ratificado y permanecido durante 130 años.

En EEUU, 250,000 niños de los 3,6 millones que nacen cada año y que son de padres con residencia temporal o sin documentos podrían verse afectados, por lo que el fallo de la Corte Suprema que interviene en el caso como última instancia.

Corte dirime conflicto

La orden de eliminar la ciudadanía por nacimiento de hijos de inmigrantes ha sido objeto de reveses y conflicto jurisprudencial en varios tribunales federales, luego de que Trump afirmó que la ciudadanía por nacimiento estimulaba el “turismo de maternidad”.

Según los reportes, un tribunal federal de New Hampshire consideró que la orden podía contrariar la Décimo Cuarta enmienda, mientras que otro en Washington dijo en su fallo que “entra en conflicto con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo y va en contra de los 250 años de historia de ciudadanía por nacimiento de nuestra nación”.

La sentencia que dicte la Corte Suprema se considera fundamental para la vigencia de la Décimo Cuarta enmienda y dirimir las complejidades sobre el tema

Derecho a la ciudadanía

Esta norma en su Sección I consagra que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”, y fue ratificada por primera vez por la propia Corte en el caso de Wong Kim Ark, un joven nacido en EEUU e hijo de inmigrantes chinos.

Los magistrados del caso Wong consideraron que la norma era aplicable y crearon una jurisprudencia que ha permanecido intacta, se informó.

La enmienda fue redactada originalmente como una forma de consagrar el derecho a la ciudadanía para miles de hijos de esclavos que pese a haber quedado libres, no eran reconocidos como ciudadanos estadounidenses, al concluir la Guerra Civil.

Desde entonces, la nacionalidad de niños nacidos en EEUU es reconocida en forma automática sin más excepciones que aquellas para hijos de diplomáticos y niños nacidos de integrantes de fuerzas de ocupación.

FUENTE: Con información France24, agencias