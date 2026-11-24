Tras la contundente victoria que les dio a los demócratas la mayoría parlamentaria sobre los republicanos, en las elecciones de mitad de mandato, la atención indudablemente se desplaza ahora hacia 2028.

¿Quiénes serán los candidatos para optar al cargo en la Casa Blanca?

Con la popularidad del presidente, Donald Trump, disminuyendo, según los últimos resultados electorales, podría decirse que cualquiera que esté asociado con su administración tendrá una batalla difícil para obtener la nominación republicana.

En el bando demócrata, hay tantos candidatos potenciales mostrando su interés, que resulta difícil predecir quién podría emerger como el elegido.

Por el Partido Republicano, hay dos candidatos que destacan claramente: el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

Sin embargo, durante los próximos dos años, ambos tendrán que intentar lo imposible: seguir demostrando su lealtad al presidente y, al mismo tiempo, mostrar que tienen sus propios puntos de vista, especialmente en materia de política exterior.

JD Vance dio un paso al frente cuando atribuyó el desastre electoral de mitad de mandato a la guerra con Irán.

Inicialmente, Trump estuvo de acuerdo, pero luego dejó claro su descontento con el comentario de su segundo abordo al excluirlo del equipo de negociación con Irán y ordenarle que se centrara en las acusaciones de corrupción surgidas tras las elecciones.

Si desea reemplazar a Trump en la presidencia, descubrirá que mantener ese equilibrio será cada vez más complicado en los próximos meses. De hecho, ya ha insinuado que tal vez ni siquiera presente su candidatura, debido a que tiene una familia en crecimiento; su esposa, Usha, dio a luz a su cuarto hijo en julio pasado.

Si decidiera no postularse, Marco Rubio se convertiría en el principal candidato republicano, siempre que contara con la bendición de Trump y no se desviara de la línea marcada, evitando así provocar el descontento del mandatario.

Una reciente encuesta de Emerson College, del 19 noviembre, arrojó que el 36 % de los votantes de las primarias republicanas preferían a Marco Rubio como candidato del partido para 2028, frente a un 20 % por JD Vance. El año pasado, Vance superaba a Rubio con un 54 % frente a un 6 %.

Ahora bien, dependiendo de lo que haga Trump en sus dos últimos años de mandato, el Partido Republicano, que aún se recupera de las graves pérdidas sufridas en los comicios pasados, podría optar por un candidato distinto; alguien que no esté tan estrechamente vinculado al presidente ni a su filosofía “MAGA”.

La lista es larga y podría incluir a Ron DeSantis, gobernador de Florida; Greg Abbott, gobernador de Texas; los senadores Ted Cruz, de Texas, y Rand Paul, de Kentucky; y, posiblemente, a Mike Pence, exvicepresidente que ha dejado entrever que podría intentar volver a la Casa Blanca

La lista de los demócratas es aún más extensa, en parte porque no ha surgido ninguna figura destacada que se perfile como clara favorita para la candidatura.

El gobernador de California, Gavin Newsom y la exvicepresidenta Joe Biden, Kamala Harris, podrían parecer las opciones naturales; sin embargo, ninguno de las dos cuentas con un apoyo abrumador dentro del Partido Demócrata y Kamala Harris siempre estará asociada a su contundente derrota ante Trump en las elecciones de 2024.

Hay numerosos senadores demócratas que podrían postularse, como Cory Booker, de Nueva Jersey, y Mark Kelly, de Arizona o Jon Ossof, el joven senador por Georgia.

Quizás sea prematuro incluir a la principal figura progresista del partido, la congresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez; no obstante, sus 37 años, ha logrado forjarse una cierta reputación por posturas políticas firmes por lo que no se la puede descartar.

En cierta medida y para ambos partidos todo dependerá de lo que la administración Trump logre o no logre en estos próximos dos años.