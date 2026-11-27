La declaración adoptada por Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin el 19 de noviembre, en la ciudad china de Shenzhen, llamada Cumbre Trilateral, es objeto de acre debate por analistas, estrategas y columnistas de la prensa internacional. Vierten sus juicios al calor de las trincheras. Unos buscan las comparaciones con lo ocurrido hace ochenta años en Yalta, desde el 4 hasta el 11 de febrero de 1945, en cuya Conferencia se fijaron los acuerdos entre Franklin D. Roosevelt (Estados Unidos), Winston Churchill (Reino Unido) y Jósif Stalin (URSS) para reorganizar Europa y el orden mundial a finales de la Segunda Guerra.

Otros, con sesgo militante se refieren a un encuentro de visos clientelares propiciado por Trump tras sufrir la derrota electoral de medio término, mientras abonan sobre el fondo quienes ven de erróneos o simbólicos los paralelismos. Pues si antes hubo entendimientos reales entre Aliados que se veían como pares, rediseñaban como tales la geografía europea posbélica y crearon a Naciones Unidas, lo ocurrido ahora es un fogonazo entre potencias asimétricas con tradiciones muy diferentes.

Henrique Salas Römer, político y estratega venezolano estima como éxito del presidente norteamericano el encuentro, pues le reposiciona. Asimismo, fortalece el poder de su nación, tanto como hace evidente que no ha sido una equivocación, aun cuando le haya costado electoralmente, su guerra contra Irán. Evitó que cristalizara su potencia nuclear, e incidió sobre la alianza de los chinos con los iraníes.

Sea lo que fuese, es prematura toda sentencia al respecto. Sí han de observarse algunos datos objetivos y de interés para la profundización en el escrutinio que habrá de hacerse oportunamente. La instantaneidad de Shenzhen es propia de las realidades del siglo corriente, distintas en el plano de las comunicaciones a las de hace ocho décadas.

El rediseño territorial era lo consistente con las tesis internacionales en boga, relativas al poder real que se construye sobre espacios ampliados (la Großraumtheorie de Carl Schmitt, jurista del nazismo), mientras que las bases del poder al que aspiran sus actuales repartidores supremos responden a un diverso ecosistema.

Se trata del control global de recursos críticos – lo geográfico pasa a ser instrumental – como el petróleo, el dominio nuclear, las tierras raras y el consiguiente avance sobre la gobernanza del mundo digital y de la inteligencia artificial. Son los nuevos determinantes del poder real y la calidad de un repartidor supremo de poder global.

El poder ya no se reparte sobre los territorios

Si en Yalta destacaban tres potencias, como USA, el Reino Unido y la Unión Soviética, en un marco de predecible bipolaridad – nace allí la Guerra Fría – vista la declinación inglesa, la cuestión hoy se repite a la inversa, a pesar de la declinación rusa. Las ausencias en una y otra ocasión de la prepotencia de las grandes potencias presentes, en uno u otro sitio, según el momento histórico que las favorezca.

Hacen evidente que las otras potencias supérstites – reparemos en las dos guerras que justifican a ambos encuentros: la segunda y armada del siglo XX y la tercera o la primera, híbrida y multidominio del siglo XXI – han de contentarse con ser “repartidoras intermedias” de poder y no recipiendarias de un poder discrecional ajeno, como ya ocurre con el resto de las naciones de ambos lados del planeta.

La Francia de De Gaulle, de la que desconfiaba Norteamérica y preocupaba a los rusos por su poderío militar, y la China aliada, fueron las grandes ausentes en Yalta. En Shenzhen no contaron Europa, ni siquiera Francia y Alemania, tampoco los aliados asiáticos, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Para quienes nos ocupamos de la enseñanza y el estudio del Derecho internacional o los que lo hacen desde la perspectiva de las relaciones internacionales, sean cuales fuesen nuestras posiciones doctrinales, el texto reciente de la Trilateral no puede asumirse como un saludo a la bandera. Muestra una perspectiva regresiva en cuanto a cómo interpretar, racionalizar y hasta cuestionar, con base en el poder que detentan sus firmantes, lo que habrá de ser el manejo de las políticas exteriores de los Estados hacia el porvenir. Y esto compromete, claramente, el devenir de las relaciones internacionales para el siglo que avanza; cuando menos, en el marco o contexto dominante y hasta el final de esa primera y larga elipse que integran dos fases de treinta años dentro de la reciente historia.

Una es la fase que se abrió con la caída del Muro de Berlín y la emergencia de las grandes revoluciones digital y de la inteligencia artificial y que cerró con la pandemia universal china (1989-2019). A la que sigue otra (2019-2049) que se inició tras reconocer el secretario de la ONU, en 2021 y ocurrido el COVID-19, que su organización se encuentra “al borde de un abismo y moviéndose en la dirección equivocada".

En cuanto a Naciones Unidas cabe subrayar que sufrió dos descalabros irreparables al inicio y término de la década 1994-2004, cuando se concluye que fue responsable su Consejo de Seguridad y la Secretaría General del genocidio en Ruanda, y a revelarse incapaz de frenar la guerra desplegada contra el régimen iraquí por la coalición que formó Estados Unidos con el Reino Unido, Australia y Polonia, contando con el apoyo diplomático de España, Dinamarca y Países Bajos.

La doctrina sobre la Responsabilidad de Proteger, emergida tras el señalado genocidio de 1994, perdió toda su fuerza moral en 2004 con el escándalo de Abu Ghraib, la cárcel dentro de la que tropas norteamericanas infligieron torturas a sus prisioneros. Quedó severamente comprometido el arbitraje moral de Estados Unidos en asuntos de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.

El año 2049, si bien no es mencionado en la declaración Trilateral, para los chinos es su contexto. En ese año tendrá lugar el centenario de la revolución comunista de Mao Zedong (1949) y para Xi Jinping es el plazo que ha fijado para completar el "gran rejuvenecimiento de la nación china". La ve como la gran superpotencia tecnológica, económica y militar de nivel planetario.

Las cadenas estadunidenses como CNN, entre tanto se ocupan de señalar que la Trilateral es la rendición de Trump, y no sería secreto que China y Rusia comparten una misma visión sobre el declive de Occidente. Estas potencias – una suprema y otra intermedia – trabajan sin descanso en la forja de un orden global nuevo, desemejante del que emergió sobre las cenizas de 1945 y el Holocausto. Aspiran a gobernar “globalmente” desde el Pacífico. Mas, tras lo ocurrido en Irán, lo veraz es que esa aspiración se ha retrasado, no frenado.

No se olvide que, antes de ocurrir la agresión rusa contra Ucrania y su pueblo, conocida por China, que se inicia en 2014 y adquiere el carácter de invasión a gran escala en 2022, en enero de este último año Putin y Xi Jinping realizan con los iraníes ejercicios navales en el norte del océano Índico y el golfo de Omán, bajo el nombre de "Cinturón de Seguridad Marítima". Y en el mismo sitio, en diciembre de 2019, tuvieron lugar iguales ejercicios coincidiendo con la pandemia del COVID.

El 4 de febrero de 2022, en efecto, se suscribe en Pekin o Beijing la “Declaración conjunta de la Federación de Rusia y la República Popular China sobre las relaciones internacionales para la Era Nueva y el desarrollo sostenible global”, predicando el final del dominio de USA. Acordaron una asociación estratégica “sin límites”. Mas Irán, tras la guerra que le declarara Trump, pasa a ser, cabe insistir, un dato real y de significación para el barajo de las cartas y acaso el justificativo del encuentro de Shenzhen.

USA, China y Rusia, victimarios de la democracia

¿Qué dice el texto de Shenzhen?

Que se reformará a la ONU para que, de manera eficaz atienda a los desafíos globales – los emergentes y distintos a los de 1945 –y los ajuste a su misión fundamental de paz y seguridad internacionales.

Que el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son piedras angulares del orden nuevo en construcción; coincidiendo todos en que la Corte Penal Internacional y otros órganos similares [como los tribunales internacionales de derechos humanos] no deben abusar de su jurisdicción.

“Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. Los tres países mantendrán un diálogo sobre la reducción de riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares”, es el predicado.

Como síntesis y segunda disposición que sigue a la primera ya enunciada, se dice en Shenzhen lo que importa en la circunstancia – he aquí la variables iraní y agréguese la del 3 de enero, cuando se extrae del poder al dictador de Venezuela – a saber, que se obligan las dos potencias supremas, USA y China, y la tributaria de esta, Rusia, a entenderse de modo práctico y realista sobre algo esencial para el equilibrio de poderes y contener a la opinión mundial: “Los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todas las naciones. Reafirmaron la importancia de flujos energéticos estables”.

Por lo visto, se obvian referencias a los otros dos propósitos fundacionales de Naciones Unidas, como la solución pacífica de las controversias y la protección universal de derechos humanos mediante el Derecho y la justicia internacionales. En la práctica, se regresa al modelo creado en Versalles al término de la Primera Guerra Mundial, cuando todo se deja en manos de la soberanía de los Estados y sus derechos a la guerra, la intangibilidad de los asuntos internos y el principio del equilibrio de las fuerzas; premisas estas que se demostraron incapaces de conjurar la Segunda Gran Guerra, sobrevenida una década más tarde.

Si Estados Unidos le ha ganado una mano a China, según Salas Römer, y si China le recuerda a Norteamérica que, a pesar de Irán, seguirá jugando – mostró el COVID y después la parálisis de los sistemas digitales – es de considerar que igualmente vence Oriente a Occidente en lo relativo a la cuestión democrática y la garantía universal de derechos humanos.

La Declaración de Pekín citada, en efecto, se opuso “al abuso de los valores democráticos y la injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos bajo el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos…; ya que “solo corresponde al pueblo del país decidir si su Estado es democrático”, o no lo es, según sus términos y en paráfrasis.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (2025) es conteste al respecto: “La política estadounidense será realista en cuanto a lo posible y deseable en sus relaciones con otras naciones. Buscamos buenas relaciones y relaciones comerciales pacíficas con las naciones del mundo sin imponerles cambios democráticos ni sociales que difieran considerablemente de sus tradiciones e historias”.

El orden mundial liberal y humanista, por lo pronto queda severamente estropeado. De no encontrarse una reacción contraria, el ordenamiento internacional – el Derecho internacional y su pretensión de sostenerse y luego avanzar hacia un «globalismo legal» – se moverá como un líquido entre el escepticismo del finlandés Martí Koskeniemmi y el amoral realismo del jurista norteamericano Eric Posner, causahabiente de Schmitt (1888-1985).

A Posner lo escruta con lucidez Cristina García Pascual (Norma Mundi, 2015). Observa que Posner es quien sostiene que “los tribunales internacionales no son independientes, y su pretensión de hacer justicia, frente a los esfuerzos de los Estados por ejercer su poder son ilegítimos”. Y que los Estados fallidos lo son, no por ser autoritarios o violadores de derechos humanos, sino debido a sus «heterogeneidad social». De donde la réplica de esta filósofa hispana del derecho se vuelve demoledora: “Afirmar que el principio de legalidad o el constitucionalismo no son ideales exportables o universalizables – como lo creen Posner, Trump y Xi Jinping – significa cuestionar esos mismos ideales también dentro de las fronteras estatales”.

El resto de Occidente, cabe preguntarlo, ¿caerá entre Escila y Caribdis, vivirá el dilema de Ulises?