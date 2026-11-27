Civilización y poder, todos lo han sido desde Homero hasta la posesión del rayo luminoso; todos se han forjado como referentes de nación. Sin embargo, de nada les ha servido a los isleños; aunque hemos guardado su esencia que, como paradoja, hoy más la necesitan ustedes, en su caída precipitada sin identidad al abismo.

Oírlos a ustedes me hace recordar que “mi patria es todo el mundo”, aunque guarde con recelo mi pedacito de tierra, auténtica patria, que es lo que soy, dentro de mis créditos nativos para poder vencer ese infortunio, no regido por la razón, ahora disfrazado de hoz y martillo.

Todos aquellos poderosos vendaron sus ojos ex profeso, no para impartir justicia, sino para ponerse al lado del victimario y lo cotejaron con rancias palabras que dijeron con ínfulas de supremacía, esto es una democracia de un solo partido o esto no es una dictadura o, simplemente, esas gentes protestan porque buscan medicamentos, todo para negar el derecho a la libertad del pueblo de la isla grande caribeña.

Los pueblos europeos, representados por sus partidos políticos en la Eurocámara, desde el 2021 hasta 2026, han aprobado diferentes resoluciones de condena de la violencia y represión extrema contra las protestas pacíficas de justo reclamo popular y han condenado las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales y solicitado la aplicación de la Ley Magnitsky contra los responsables de esas violaciones flagrantes, incluido el mandatario designado Miguel Díaz-Canel.

El Parlamento Europeo se ha puesto del lado del pueblo cubano al objetar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba (ADPC), firmado el 12 de diciembre de 2016 y en vigor provisional el 1 de noviembre de 2017. En numerosas ocasiones en el pleno han condenado esta situación y solicitado su derogación amparada en el artículo 85 del ADPC.

A pesar de las múltiples resoluciones del Parlamento Europeo, de tomar las medidas sancionadoras al régimen tiránico de Cuba, estas se han tornado simbólicas, pues las iniciativas legislativas son minimizadas por el desprecio de sus instituciones comunitarias ejecutivas, como la Comisión Europea.

Dentro de la Unión Europea ha habido un centinela de luz de libertad para el pueblo cubano y es Lituania, donde su pueblo, los parlamentarios y el gobierno mostraron su solidaridad con los sufridos cubanos, al no adherirse al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea con Cuba tiránica.

El arquetipo de libertad de Lituania es una esperanza de democratización y respeto por los derechos humanos para Cuba y para el mundo. Esto ha sido una base intelectual y moral para decisiones futuras en los organismos internacionales, los más recientes fueron en las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de los Siete (G7).

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha puesto a la palestra pública la realidad concreta en Cuba, en el cual su régimen tiránico ha llevado al pueblo a la miseria y la hambruna, creando un Estado fallido; sin embargo, la cúpula gobernante vive en la opulencia de las riquezas y usa los recursos públicos para hacer injerencia y desestabilización en los EEUU y el hemisferio occidental.

El presidente Trump, a través de sus administrativos, en especial la diplomacia, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, ha llevado a los foros internacionales la realidad despótica, corrupta y depredadora de la libertad del régimen castrocomunista y sus ardides y engaños utilizados en la ONU, que en esta ocasión (28/10/2026) fue desenmascarada, produciéndole una derrota moral a la narcotiranía cubana.

Estas verdades evidentes expuestas por la administración de Trump sobre la tiranía de Castro Díaz-Canel les hicieron revelar sus mentiras al mundo. La dictadura ateísta y anticultura occidental, la primera en las Américas, tuvo que decir: “Otra victoria como esta y estaremos perdidos”.

Aquella victoria pírrica en la ONU de la narcotiranía cubana exhibió todo su desenlace fatal en la Cumbre de los Siete (G7), cuando sus ministros de Exteriores declararon su preocupación por el deterioro creciente de las condiciones de vida en Cuba y la escasez de alimento, combustible y medicina [constatación de un Estado fallido].

Asimismo, los ministros del G7 señalaron al régimen castrocomunista la importancia de reformas profundas, concretas e irreversibles políticas y económicas, en la democratización del país, el multipartidismo y la liberación de las personas detenidas injustamente. También exigen libertad de prensa, expresión y asociación -como motor impulsor para la salida de la crisis y la formación de una sociedad libre-.

El presidente Donald Trump tiene una visión clara y esperanzadora para el pueblo cubano; por eso dijo: “Quiero resolver el tema de Cuba antes de irme, sí. Tenemos a un tipo muy bueno y talentoso para Cuba llamado Marco Rubio”.

La combinación perfecta del presidente Trump, el secretario Rubio y el exilio cubano puede derrotar al mismísimo hijo de Satán, el genio de la maldad, el narcotirano Fidel Castro y, mucho más, a sus discípulos pandilleros de la continuidad castrocomunista, ya que ese modus operandi va en el nombre de Jehová de los Ejércitos (YHWH) y su amado hijo Jesucristo, para agradecerles eternamente y sobre todo en el Día de Acción de Gracias.