La Esquinita de Reme

*En casi todas las ciudades donde ha habido desórdenes, vandalismo y caos...misteriosamente han aparecido paletas con ladrillos que han utilizado los delincuentes para destrozar vidrieras de negocios privados y dañar a policías y otros individuos. ¿Quién puso allí esos ladrillos? ¿Cómo aparecieron estratégicamente en más de 20 ciudades alrededor del país? ¿Quién está promoviendo desórdenes?

*Durante el fin de semana experimentamos gran emoción al ver la salida de un cohete totalmente fabricado en USA, que llevaba a dos tripulantes a la base espacial. Hacía 10 años que este país había dejado de hacer incursiones al espacio y con la creación de un nuevo programa dirigido por el vicepresidente Mike Pence se pudo lograr. ¡Felicidades América!

*Ileana García, la fundadora de Latinas por Trump y la primera voz hispana que apoyó al candidato Trump en su aspiración durante las primarias republicanas, acaba de aceptar ser candidata al Senado estatal de Florida frente al demócrata José Javier Rodríguez por el distrito 37. Ileana, a quien el liderazgo republicano le ofreció esta oportunidad, es brillante, tiene "pico de oro" y cuenta con mucho apoyo en la base del partido. ¡Éxitos!

*El presidente Trump anunció que suspendió las relaciones de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud. Una decisión que esperábamos.

*El desempleo lamentablemente continúa y en la semana anterior subió el número total de personas sin trabajo a más de 40 millones. Esperamos que estos empiece a cambiar rápidamente con la reapertura de negocios.

*¿Se acuerdan de la canción de nuestra inolvidable Celia Cruz donde dice que esta negrita no pasa de moda? Bueno...el presidente Clinton parece que tampoco pasa de moda porque cada día aprendemos algo nuevo de sus aventuras y escapaditas de Hillary. La mano proveedora de jovencitas para el pedófilo Epstein, Ghislaine Maxwell, tuvo también un romance con el expresidente, según un nuevo libro publicado en esta semana. Clinton, que visitó la famosa isla de la infamia en el Lolita Express en varias ocasiones, siempre estaba muy cerquita de la socialité inglesa que está desaparecida ahora. La canción de Celia Cruz termina con un estribillo que hemos adaptado al caso de Clinton: "Ese blanquito no pasa de moda. Ríe, llora, Ese blanquito no pasa de moda".

*Disney y Sea World, entre otros, abrirán sus puertas en Orlando durante junio y julio tomando todas las medidas de precaución necesarias. ¡Finalmente!

*Las declaraciones de Mike Pompeo acerca de Hong Kong son preocupantes. El Partido Comunista Chino, tratando de controlar totalmente el área, quitándole todo vestigio de libertad al pueblo de Hong Kong, está violando los arreglos realizados cuando consiguieron su autonomía. Además, nos preocupan las posibilidades de que ataquen a Taiwán, aspiración comunista de muchos años. China está en abierta guerra contra el mundo después de su criminal actuación con el coronavirus.

*Carlotica va a confesarse con el padre Tornillero y le dice: “Padre, vengo a verlo porque no puedo tener familia y he hecho todo lo posible por lograrlo sin resultados positivos, pero mi amiga Natalia vino a la iglesia y con un Ave María salió en estado”. Le dice el sacerdote: #Mire jovencita no fue con un Ave María sino con un Padre Nuestro pero ya lo hemos echado de la iglesia”.