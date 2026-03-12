Trump: "Detener el imperio del mal de Irán importa más que los precios del petróleo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo el jueves que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo .

"Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero. PERO, para mí, como Presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio e, incluso, el mundo", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente Trump decidió atacar al régimen iraní junto a Israel tras la masacre de más de 37.000 manifestantes en sólo tres semanas y sus claras intenciones de fabricar bombas nucleares para secuestrar el mundo y hacer desaparecer a Israel, además de sus decenas de misiles.

Las operaciones acabaron eliminaron al asesino ayatolá Alí Jamenei, y buena parte de la cúpula gubernamental.

A principios de esta semana calificó la ofensiva de excelente y puntualizó que su obligación es "acabar el trabajo" iniciado.

El conflicto, como se esperaba al igual que la guerra de Ucrania y otros acontecimientos bélicos de gran magnitud, ha provocado impacto en los inversores y en los mercados internacionales por el estrecho de Ormuz, donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Teherán ha atacado varios buques tanqueros.

EEUU se rige por su estrategia militar contra Irán, no por mercados bursátiles

Irán podría haber iniciado el minado de la zona, a pesar de los ataques estadounidenses, que alcanzaron al menos 28 buques minadores de la Armada iraní.

Las fuerzas armadas estadounidenses no escoltarán por ahora a petroleros a través del estratégico Estrecho porque todos sus recursos están movilizados en atacar a Irán, afirmó el jueves el Secretario de Energía.

"Ocurrirá relativamente pronto, pero no ahora. Simplemente no estamos listos", dijo Chris Wright al canal CNBC.

"En este momento, todos nuestros recursos militares están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria manufacturera que abastece esas capacidades ofensivas", dijo.

Wright añadió que es "bastante probable" que esas operaciones de escolta tengan lugar hacia finales de este mes.

Los países miembros de la AIE acordaron el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, su mayor desembolso hasta la fecha.

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles, dijo Wright, bajo un acuerdo de intercambio según el cual 200 millones de barriles volverán a su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) "en el plazo de un año".

Sin embargo, la medida no logró disipar del todo las preocupaciones sobre el suministro energético, ya que el estrecho de Ormuz quedó prácticamente cerrado.

Wright dijo que iba a participar en reuniones en el Pentágono el jueves para debatir posibles programas de escolta de la Marina estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP.