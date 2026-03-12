Autopista de Florida llevará el nombre del presidente Donald Trump

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.

MIAMI. - El Senado de Florida aprobó el proyecto de ley SB 628 para renombrar una importante autopista como homenaje al presidente Donald Trump por su estrecha relación con el estado.

La legislación, votada 34-3, instruye al Departamento de Transporte a instalar nuevos marcadores en rutas clave desde el sur hasta el norte de la península para honrar a líderes políticos, figuras deportivas y miembros de las fuerzas armadas.

La pieza central de esta iniciativa, patrocinada por el senador republicano Don Gaetz, ordena nombrar 125 millas de la Carretera Estatal 80 en el condado de Palm Beach como "Autopista Presidente Donald J. Trump".

Desde su traslado a la residencia de Mar-a-Lago, Trump consolidó a Florida como su hogar permanente, su principal base de operaciones y un bastión electoral inexpugnable.

La arteria vial atraviesa precisamente el condado donde el mandatario mantiene su epicentro de influencia política y personal.

Esto se suma a que el Congreso de Florida aprobó a mediados de febrero un proyecto de ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump".

El cambio oficial entraría en vigor en julio con un costo estimado de 5.5 millones de dólares para actualizar la identidad visual de la terminal aérea, ubicada a escasos minutos de la residencia presidencial.

Otros reconocimientos

La medida incorpora una enmienda del senador Corey Simon para añadir el nombre del legendario entrenador Bobby Bowden al Aeropuerto Internacional de Tallahassee.

Simon, exjugador y campeón nacional de fútbol americano universitario en el año 1999 bajo la dirección de Bowden en la Universidad Estatal de Florida (FSU), impulsó este homenaje póstumo para su mentor.

De igual forma, la ley renombra un tramo de la Avenida College en la capital del estado como "Bulevar Conmemorativo Presidente John Thrasher", para honrar al expresidente de la institución académica y antiguo líder republicano de la Cámara de Representantes.

Memoria para héroes militares

En el noroeste del estado, el proyecto de ley dedica además un espacio para honrar el sacrificio de las fuerzas armadas.

La Carretera Estatal 295 en el condado de Escambia recibirá la denominación de "Camino del Sacrificio del Guerrero".

Este cambio busca preservar la memoria de Mohammed Sameh Haitham, Joshua Kaleb Watson y Cameron Scott Walters, militares que perdieron la vida durante un ataque terrorista en la Estación Aérea Naval de Pensacola en el año 2019.

Tras superar este trámite en la cámara alta, la propuesta se encamina hacia la Cámara de Representantes para su consideración y debate final.