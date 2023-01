La Esquinita de Reme

*Tulsi Gabbard, la excandidata presidencial demócrata, recibió la oportunidad de sustituir a Tucker Carlson como animadora en el popular programa de este último. Aprovechó la ocasión para “hacer picadillo” del congresista republicano George Santos. Y no solamente lo hizo una vez, sino repitió su “descarguita” el jueves 29 de diciembre. Tulsi fue congresista demócrata, una aspirante presidencial y su separación del partido no significa que su mente esté totalmente libre de las políticas izquierdistas de su exgrupo. No justificamos las tonterías cometidas por Santos y nos sentimos defraudados por sus mentiras. La misma defraudación que sentimos por las repetidas falsedades de Joe Biden, Hillary Clinton, senadora Elizabeth Warren, exsenador John Kerry, senador Richard Blumenthal y muchos otros.