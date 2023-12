La Esquinita de Reme

*La Corte Suprema de Colorado decidió no permitir que Donald Trump figure en la boleta electoral presidencial del 2024. Nos imaginamos esto se lleve a la Corte Suprema de la nación, que decidirá si la decisión de Colorado puede aceptarse o no. Mientras tanto, el Partido Republicano de ese estado está pensando cambiar las primarias si no se resuelve esta decisión.