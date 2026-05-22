La Esquinita de Reme

*La actual situación de Cuba es un total misterio. Hace meses que Trump está declarando que “Cuba es la próxima”, pero cuando suponíamos que serían un par de semanas la situación se complicó con los problemas de Irán. Ahora todos rezamos por Cuba y los cubanos, pero no vemos la fecha en que un movimiento serio saque al comunismo de la Isla. Se anunció la visita del director de la CIA a Cuba. Pero no sabemos qué pasó, si se llegó a algún acuerdo o si Cuba aceptó los $100 millones de ayuda para el pueblo que habían rechazado anteriormente. ¡Qué Dios ayude al sufrido pueblo cubano!

*Louisiana votó por Trump y mandó para su casa al senador Bill Cassidy que votó para hacerle un juicio político al Presidente. Quedaron de finalistas la candidata recomendada por Trump Julia Letlow y otro MAGA. Trump debe estar bailando de alegría.

*Para las elecciones al Senado en Texas, el presidente Trump dio su apoyo a Ken Paxton. Es una contienda difícil y Trump no necesitaba este “enredito” a última hora. ¡Ojalá le salga bien esta decisión!

*José Luis Rodríguez Zapatero, el socialista expresidente del Gobierno de España, fue imputado en un caso de corrupción, siendo el primer exgobernante del país que ha sido formalmente acusado. Deberá presentarse a la Justicia el 2 de junio. Pedrito Sánchez, el otro socialista, “en remojo”, tiene tremendo problemita.

*Los rumores son claros. El jefe de la CIA se fue a Cuba para (entre otros motivos) advertir a los líderes del nefasto gobierno de un posible encausamiento del general Raúl Castro por el asesinato de cuatro miembros de Hermanos al Rescate.

*Kamala Harris, la Mala Kamala, se soltó el cinturón y anunció que tienen que hacer los demócratas para impedir que los republicanos volvieran a ganar una presidencia. Quiere acabar con los Colegios Electorales, rellenar el Tribunal Supremo con nuevos jueces, hacer de Puerto Rico y DC dos estados adicionales para los Estados Unidos. La maravilla de Kamalita es que “todo lo suelta”. ¡Bienvenidos a Trucolandia!

*Algo anda mal con Barack Hussein Obama. Ahora acusa al presidente Trump de ser responsable de sus problemas maritales con Michelle. ¡Le zumba la carabina de Ambrosio! ¡No lo podemos creer! ¡No lo podemos digerir! ¡No lo podemos asimilar! ¡Qué clase de tipejo!

*Kevin Warsh fue confirmado por el Senado estadounidense como presidente de la Reserva Federal. Una nueva etapa en ese importante organismo.

*Nueva información del Buró del Tiempo confirma que el Estado más peligroso para morir de una descarga eléctrica es la Florida. Los datos incluyen muertes desde el 2005 hasta la actualidad. Eso nos indica que durante fuertes aguaceros, seguidos de truenos, debemos ser cuidadosos y mantenernos protegidos.

*Las elecciones para gobernador en California se ha convertido en un “thriller”. La última encuesta pone en primer lugar al exsecretario de Biden, Xavier Becerra. En una entrevista que le hicieron para TV, Becerra perdió su “compás” y no pudo contestar las preguntas que le hizo la periodista del canal que lo entrevistaba. Sencillamente no supo o no pudo decir donde se encontraban los cientos de miles de niños que entraron en el país ilegalmente durante su tiempo como secretario del Gobierno.

*El antiguo propietario del Caffe Vialetto anunció en Facebook que muy pronto regresará a Coral Gables con la apertura de Casa Vialetto en su nuevo local del 267 Alhambra Circle. Esta nueva incursión será de uno de los dueños solamente. El otro se retiró.

*Aunque reportamos que Melania Trump acompañaría al Presidente en su viaje a China, no fue. No se saben los motivos ni si tiene alguna alergia o enfermedad que le impidió el viaje. A última hora se incluyó a Eric Trump y su esposa Lara.

*Steve Hilton sigue luchando diariamente en California para convertirse en el próximo gobernador de ese Estado. Sería formidable si es finalmente electo.

*Los estudiantes universitarios en Caracas salieron a las calles para protestar por los presos que continúan en las cárceles en Venezuela. A pesar de que se informó que todos saldrían libres esto no se ha cumplido y hay cientos de presos políticos en las cárceles. ¿Hasta cuándo?

*Lamentablemente, falleció en Miami un cubano querido y patriota: el Dr. Pedro Roig. Pedro tuvo una bella carrera académica y patriótica. Nuestro pésame a su viuda y demás familiares. ¡Que en paz descanse!

*Le dice la maestra a Jaimito: “Jaimito, ¿has copiado el examen de Pedro?”, “No profesora”. “Sí, porque Pedro ha escrito "no lo sé" y tú "yo tampoco”.