La Esquinita de Reme

*Howard Letnick, multimillonario y filántropo, fue seleccionado por Donald Trump como secretario de Comercio en el nuevo gabinete.

*De los meses de junio a septiembre un total de 34.6 millones de visitantes vinieron a la Florida. Nuestro estado sigue siendo la joya de la corona gracias al liderazgo del gobernador DeSantis.

*El terrorista mayor Ali Khomenei, de 85 años, fue declarado muerto. El dictador que controla Irán desde hace más de 30 años estuvo en coma y su muerte fue anunciada por el Gobierno iraní. Su fortuna se calcula en más de 95.000 millones de dólares. Aseguran que Obama fue instrumental en proporcionarle miles de millones de dólares durante su presidencia.

*California, Carolina del Norte, Pensilvania, Arizona y Georgia continúan contando votos después de más de dos semanas de la elección presidencial. Esto tiene que parar y limitar la extensión de la votación a uno o máximo dos días. Ya sabemos que en Pensilvania los demócratas están contando boletas hasta de no ciudadanos, a pesar de que el Tribunal Supremo del Estado lo prohibió. Si Arizona y Pensilvania son horribles, California les gana a todas. Un verdadero desastre.

*Acaba de morir en nuestra ciudad de Miami Guillermo Novo Sampol, fuerte luchador anticomunista. ¡Descanse en paz!

*Karoline Leavitt ha sido nombrada secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Después de servir lealmente a Trump y ser su vocera en la campaña presidencial, ahora lo acompañará en su segundo mandato presidencial. Con solo 27 años tendrá que enfrentarse a los gallitos del New York Times, MSNBC y CNN.

*Los demócratas gastaron millones de dólares para tratar de tener un cambio en Texas y de conseguir el asiento en el Senado que hoy ocupa el senador Ted Cruz. Sin embargo, lo que sucedió es que Texas se hizo más republicano y Ted Cruz ganó con un por ciento más alto. El otro dato interesante es que el Condado Starr, que desde 1892 vota demócrata, dio sus votos a Trump y al Partido Republicano.

*Nancy Patricia D’Alesando, más conocida como Nancy Pelosi, congresista demócrata de California, presenta su reelección en el 2026 a la corta edad de 86 años. La Sra. Pelosi no luce tener ganas de retirarse a descansar ni cederle su asiento a alguien más joven.

*Doug Burgum, dos veces gobernador de Dakota del Norte, recibió un formidable nombramiento de parte de Trump. Tendrá dos cargos importantes para el país. Uno de ellos es secretario del Interior.

*John Bolton fue un factor importante en el primer gobierno de Trump hasta que vino el divorcio. Ahora comenta en las nominaciones y dice que el nombramiento del congresista Matt Gaetz como fiscal general del país es “la peor nominación para un Gabinete en la historia política de la nación”.

*Los zurdos de la TV y radio están en estado de ¡pánico! En el muy azul programa The View están buscando voces pro-Trump para incluirlas en ese programa donde el 100% de las actuales participantes “le piden la cabeza” al Presidente electo.

*Gana Miss Dinamarca el título de Miss Universo. Definitivamente la joven no solo es muy bella, sino que vuelve a traer una elegancia especial al concurso de Miss Universo. Victoria Kjaer se convierte en la primera ciudadana de Dinamarca en ser electa para esa importante posición.

*La campaña presidencial de Kamala recibió más de mil millones de dólares en el corto periodo de tiempo en el que fue la candidata, pero terminó con más de $20 millones en deuda. Imagínense si está mujer hubiese resultado electa.

*A un hombre se le muere la suegra y se dirige al periódico para publicar el obituario. El hombre entra a la oficina de anuncios y dice: “Buenas tardes, quiero poner un anuncio por el fallecimiento de mi suegra” “Muy bien señor, le adelanto que son $10.00 por palabra”, “De acuerdo, el texto sería: ‘Murió Josefina’”, “Disculpe, no me expliqué bien, son mínimo cinco palabras o sea $50.00”, “Pero yo solo quiero gastar $20.00”, “Ya le dije que no puede ser, esa es la tarifa mínima. ¿Por qué no se va un rato y vuelve con las cinco palabras?” El hombre se va molesto y regresa a los 10 minutos y dice: “Ya sé que poner en el anuncio”, “Sí, dígame” “Murió Josefina”, “¿Y las otras tres palabras?”, “Rento cuarto desocupado”.