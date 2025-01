La Esquinita de Reme

*El lunes 20 fue un día histórico. El presidente número 45 volvió a ser presidente de los Estados Unidos con un apoyo clave de hispanos y negros. Donald Trump es ahora el presidente 47. No recuerdo jamás tanto entusiasmo y energía en un solo día. No hay duda de que Trump es un gran trabajador y un hombre dinámico. Los actos de la toma de posesión estaban muy bien organizados. No sé quién es la persona responsable, pero ha sido formidable. El discurso de Trump fue una pieza magistral. Su decisión de rápidamente volver a incluir a Cuba en la lista de países auspiciadores del terrorismo, muy aplaudido por el exilio cubano militante. Ahora falta más medidas para salir de Raúl y Canel. La primera y segunda dama, espectaculares en sus atuendos. ¡Felicidades al pueblo estadounidense que vive una etapa maravillosa!