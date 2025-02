La Esquinita de Reme

*El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeen Jefferies, “se las pasó en sus últimas declaraciones” diciendo que pelearían contra Trump en la Legislatura, en las cortes y en las calles. Creemos que se le fue el tranvía. ¿En las calles? ¿Qué quiere decir o insinuar? ¿Guerra civil en Estados Unidos? No podemos creerlo que la frustración “por la paliza recibida” los haga llegar hasta allí. ¡No Way José!

*Chuck Todd se fue de NBC después de 16 años. La revolución Trump está llegando a todas las esquinas.

*El peor desastre aéreo en 24 años se produjo en Washington DC la semana pasada y no hubo sobrevivientes. Una amplia investigación se está llevando a cabo. El avión se partió en tres pedazos. El helicóptero del ejército estaba intacto. ¡Muy triste!

*Doug Burgum, exgobernador y excandidato presidencial fue confirmado como secretario del Interior. Burgum es un triunfador y un excelente servidor público. ¡Felicidades!

*La joven y brillante congresista de New York Elise Stefanik fue confirmada, sin problemas, como embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Una gran noticia porque Elise trabajará mano a mano con Marco Rubio en favor de nuestro país. ¡Una pareja de jóvenes brillantes con un mundo de conocimientos!

*Mark Zuckerberg de META pagará $25 millones a Donald Trump por haberlo sacado de Facebook en el 2020. Trump le hizo una demanda y Zuckerberg voluntariamente quiere pagar ahora “para sacarse ese tormento de encima”. ¡Las vueltas que da la vida!

*Trump firmando una orden ejecutiva para ampliar a 30.000 camas la capacidad de Guantánamo que permita alojar allí a delincuentes provenientes de Venezuela y Cuba que no pueden ser enviados a sus países de origen.

*Hay sospechas que Caroline Kennedy ha “limpiado el piso con Robert Kennedy” porque posee grandes cantidades de acciones de la industria farmacéutica (Bristol Myers. Eli Lilly y Johnson &Johnson). Realmente patético el asalto que realizó contra su primo hermano, Robert Kennedy. Perdió el “caché “.

*Lee Zeldin de New York, confirmado para dirigir EPA. Lee fue candidato gubernamental en New York e hizo un trabajo fenomenal, aunque no ganó las elecciones. Ayudó a elegir a varios congresistas. ¡Felicidades!

*El hijo de Tucker Carlson, Buckley, ha sido nombrado diputado de Prensa del vicepresidente JD Vance. ¡Nos alegramos por ambos!

*El precio del oro ha llegado a $2,771.23 por onza. ¡Increíble lo que ha subido en unos años!

*Scott Bessent fue confirmado como secretario del Tesoro.

*Jim Acosta, el problemático periodista de CNN, dejó de trabajar en la empresa después de años de “guerra de guerrillas” contra Trump y los republicanos. No sabemos dónde aterrizará en el futuro cercano.

*El senador demócrata Dick Durbin presenta una moción, que puede convertirse en ley si es aprobada en el Congreso, que impediría cualquier negocio de USA con Venezuela y, especialmente, negociaciones de petróleo hasta que no se respete los resultados de las elecciones presidenciales que ganó González Urrutia. ¡Bien por Dick Durbin en este caso específico!

*El afamado pintor cubano Waldo Díaz Balart falleció en Madrid a los 94 años. Las pinturas de Waldo están muy bien cotizadas en Europa y sus exhibiciones son muy atractivas para coleccionistas. Waldo es el querido tío de Rafael, Lincoln, José y el congresista Mario Díaz Balart. Hasta ellos y sus respectivas familias llegue nuestro pésame.

*Dos obreros de la construcción conversan durante el almuerzo y Ramiro pregunta a Juan: “¿Sabes quién es Miguel de Cervantes?”, “¡Pues no!”, “¡Qué tonto eres! Deberías ir a las clases nocturnas como yo”. Al día siguiente Ramiro vuelve a preguntar: “¿Sabes quién es Albert Einstein?”, “¡Pues no!”, “¡Qué tonto eres! Deberías ir a las clases nocturnas como yo”. Ya bravo, Juan le pregunta a Ramiro: “¿Sabes quién es Miguel Fernández?”, “No. No sé”. “Pues es el tipo que se acuesta con tu mujer mientras tú vas a las clases nocturnas”. ¡Hasta aquí llegó el interrogatorio!