La Esquinita de Reme

*La aprobación de Trump entre los demócratas ha aumentado según las últimas encuestas. No solamente entre los jóvenes sino entre los de 25 a 54 años. ¡Un triunfo para los republicanos!

*Las encuestas internas del Partido Republicano en Carolina del Sur no tienen buenas noticias para la aspiración Senatorial de Lindsay Graham.

*Cae el número de televidentes de CNN en la última semana a solo 374.000 personas. Hablamos de las horas claves. Esto representa 6 veces menos que Fox News.

*Ya la congresista republicana Elise Stefanik está empatada con la gobernadora Demócrata de New York, Kathy Hochul por una posible aspiración a la Gobernación del Estado. Elise es una maquinita trabajando y no dudaría que ganara esa importante posición para el 2026. Tiene juventud, valentía, entusiasmo y deseos de ayudar a New York a resolver los múltiples problemas que tiene.

*Karine Jean Pierre, quien fue la vocera oficial de la Casa Blanca en épocas de Joe Biden, abandona el Partido Demócrata y se registra como Independiente. Anuncia que próximamente publicará un libro describiendo cómo se operaba en épocas del “Bello Durmiente”. Aunque a Karine no se le puede creer mucho va a resultar interesante cómo describirá la crisis que todos sufrimos y ella “tapaba” semanalmente.

*Por primera vez en más de 60 años los estudiantes se lanzan a criticar fuertemente al desgobierno cubano y llaman a un paro. Ya el tirano Díaz-Canel no puede seguir silenciando a la población.

*En elecciones especiales del distrito 4 de la Ciudad de Miami el activista Ralph Rosado le ganó a José Regalado ¡Al nuevo Comisionado le deseamos muchos éxitos!

*Los números de asesinatos en el país han caído dramáticamente ante la mano poderosa de Trump. Estamos frente a un declive no imaginado antes. Excelente.

*El pasado viernes la Junta Directiva de FIU voto unánimemente por la presidente provisional, Jeanette Núñez, para ocupar esa importante posición permanentemente. Roger Tovar que encabeza la Junta expresó su apoyo a esa decisión. Jeanette ha demostrado liderazgo, compasión y deseos de llevar a nuestra importante Universidad hacia adelante ¡La felicitamos de corazón!

*La alcaldesa de Hialeah, Jacqueline García Roves, hizo unas inteligentes declaraciones con motivo del caso presentado por la Fiscalía contra el anterior Jefe de Policía de Hialeah. Dio su respaldo al actual jefe y recordó que Hialeah es la segunda ciudad más segura del Estado de la Florida

*La congresista demócrata de California, Máxine Waters ha tenido que pagar $68.000 en una penalidad por no cumplir con ciertas regulaciones y estar envuelta en múltiples violaciones de campaña. Una de las peores congresistas de la Cámara de Representantes.

*Muchas voces se están uniendo, pidiendo que el presidente Trump le entregue la Medalla de la Libertad a Elon Musk. Nadie ha hecho más en tan poco tiempo que el Sr. Musk y se le debe reconocer ahora que vuelve a sus empresas y se retira del Gobierno. La labor de DOGE bajo el liderazgo de Elon es histórica.

*Bernard Kerig, quien fue jefe de Policía de New York durante los sucesos de septiembre 11, falleció a los 69 años. Kerig era un aliado importante del presidente Trump.

*La inflación básica en Estados Unidos está en su nivel más bajo en cuatro años gracias a las medidas económicas establecidas por la administración Trump.

*La aprobación de los demócratas en el Congreso ha caído a un 19%. Algo nunca visto. ¿Y con estos números esperan ganar la Cámara el año próximo?

*Tenemos que felicitar al Congresista Carlos Giménez que está pendiente de todos los movimientos del régimen tiránico de Cuba y ahora denuncia el “amor nocturno “de Díaz- Canel con el presidente de la Asamblea de Irán, el Dr. Mohammed Baquer Kalifah. Es ridículo que a 90 millas de Estados Unidos veamos esta clase de penetración de Irán en nuestro hemisferio.

*De acuerdo con la prensa de Puerto Rico, los artistas más ricos de la Isla son Ricky Martín con una fortuna que excede los 150 millones de dólares seguido de Daddy Yankee con 50 millones, Bad Bunny también con 50, y después Luis Fonsi y Chayanne con 20.

*Bali, en Indonesia, fue seleccionada la mejor isla por su popularidad, belleza, etc.

*TripAdvisor ha declarado que el mejor destino de vacaciones este año en Florida es Panamá Beach. Preciosa área que está siendo reconocida nacionalmente.

*A las tres de la mañana suena el teléfono en casa de Pepito y él se levanta muy apurado a contestar. "Disculpe", dicen del otro lado. "¿La familia Silva?", "¡¡No, a esta hora la familia ya ronca!!".