La Esquinita de Reme

*Un robo de proporciones gigantescas ocurrió en el Museo del Louvre, en Paris. Cuatro ladrones desaparecieron en tiempo récord, llevándose joyas por un valor estimado de más de $120 millones. Zafiros, diamantes y esmeraldas que habían sido usadas por reinas en el pasado. El Museo del Louvre ha estado cerrado mientras las fuerzas del orden hacen todo lo posible por encontrar a los responsables de este atraco espectacular.

*El coronel Emilio González, republicano, que ocupó posiciones muy importantes en el gobierno de George W. Bush, está aspirando a alcalde de Miami. Recibió el apoyo del gobernador Ron DeSantis y también de nuestro senador Rick Scott. Ahora una figura nacional como el senador Ted Cruz también le da su apoyo. Esperamos el pueblo de Miami vote en estas elecciones y lo haga por un republicano.

*La líder conservadora Sanae Takaichi es la primer Ministra de Japón. A la Sra. Takaichi la llaman “la Trump de Japón”. En su juventud invertía seis horas al día para trasladarse de casa de sus padres y poder asistir a la Universidad. Tiene afición por la música y su ídolo es la exprimer ministra del Reino Unido Margaret Thatcher. Sanae es la primera mujer en ocupar esa posición en Japón. ¡Le deseamos muchos éxitos!

*El cubanoamericano Jason Miyares, que está postulado como fiscal de Virginia, aparece con siete puntos de ventaja. Jason es brillante y su trabajo ha sido excelente.

*Trump llama a Gustavo Petro, presidente de Colombia, “un zar de las drogas”. Advierte que Estados Unidos parará la cooperación económica con ese país ante la subida en la producción de las mismas. Trump no está jugando y los que están creando una crisis con estas “armas letales” pagarán sus consecuencias.

*La locura contra Trump por parte de los socialistas es cada día más fuerte. Ahora han prendido todos los bombillos de alerta con la construcción de un bello salón de fiesta, que tan necesario era en la Casa Blanca. Cada vez que había que realizar una reunión importante, una cena con personalidades del extranjero o cualquier otro motivo, carpas debían instalarse afuera de la Casa Blanca para huir del frío o las lluvias. Al fin, sin costo alguno para los americanos, Trump ha logrado que amigos ayuden a pagar los gastos de la construcción de este salón especial. Trump ha indicado también que él ayudará a subvencionar el costo del ballroom. ¡Qué maravilla!

*Este ha sido un año grande para Venezuela: un premio Nobel de La Paz y dos religiosos que fueron canonizados y anunciados el pasado domingo en Roma por el Papa. Ahora solo les falta salir de Maduro.

*Gavin Newsome es el peor gobernador del país. California tiene una deuda de 1.700 millones de dólares y él no ha hecho nada para bajarla. Como alguien tan desastroso aspira a la Presidencia de los Estados Unidos. Es preocupante.

*La Florida acaba de enviar un fuerte mensaje al Partido Demócrata. Florida es territorio republicano. En el último trimestre la recaudación de fondos fue 12 a 1 a favor de los republicanos. Sin embargo, hay una gran tristeza porque el gobernador Ron DeSantis termina su periodo de gobierno y no puede postularse de nuevo. ¿Cuál sería la solución? ¿Convencer a Casey DeSantis que se postule? ¿Hay que pensarlo muy seriamente porque no podemos elegir a personas de dudosa trayectoria!!

*Gustavo Petro, el aprendiz a seso-hueco de Colombia, anunció que no asistiría a la Cumbre de las Américas en República Dominicana porque no se ha invitado a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¡Trozo de demagogo!

*El excolaborador de Trump, en su primer ciclo de Presidente, John Bolton, ha sido encausado en 18 cargos de espionaje. Realmente sentimos mucho esto porque Bolton siempre fue un anticomunista convencido y creo que toda la documentación que escondió indebidamente fue con el propósito de escribir un libro. ¡Sea como sea, se equivocó y puede pagar las consecuencias!

*El gobernador de Illinois J B Pritzker reportó en su última declaración de impuestos una entrada de 1.5 millón de dólares procedentes de ganancias en Las Vegas. Pritzker es considerado como un multimillonario y él y su familia son los dueños de la cadena de hoteles Hyatt.

*Está una madre y su hijo de 5 años esperando el autobús. “Hijo mío, dile al conductor que tienes 4 años así no pagamos”. Cuando suben al autobús le pregunta el conductor al niño: “¿Cuántos años tienes?”, -Cuatro, contesta el niño. “¿Y cuándo cumples los cinco? “, “Tan pronto me baje del autobús”.