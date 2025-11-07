viernes 7  de  noviembre 2025
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*En las elecciones en la Ciudad de Miami para alcalde, los resultados son claros: Una segunda vuelta en diciembre entre el cubano republicano, coronel retirado, Emilio González y la anglo demócrata Eileen Higgins, quien cuenta con el apoyo de la alcaldesa de Miami-Dade County.

*New York eligió a un alcalde que es comunista con una mayoría grande de votos. Veremos una salida notable de neoyorquinos que no quieren vivir en una ciudad dominada por Zohran Mondani y manejada con una plataforma comunista. ¡Desastre total!

*La primer ministro de Japón anunció que nominará a Donald Trump para el Premio Nobel de La Paz. Con la ganadora de este año, María Corina Machado, también haciendo esta solicitud, no creo vaya a ser difícil que se lo entreguen. Aunque hay quienes creen que a Trump nunca le darían un premio Nobel haga lo que haga.

*El huracán Melissa entró en Jamaica con vientos en categoría 5, destruyendo todo lo que tenía a su paso. Ha sido espantoso. ¡Una verdadera desgracia!

*El exvicepresidente, Dick Cheney falleció a los 84 años. Cheney fue uno de los vicepresidentes más influyentes en la historia de nuestra nación. Tuvo problemas cardíacos por muchos años.

*Nvidia se ha convertido en la primera empresa en Estados Unidos en llegar a una valuación de 5.000 millones. La inteligencia artificial convirtiendo a los ricos en millonarios y a los millonarios en multimillonarios.

*Aparentemente Trump entendió que legalmente no puede postularse para un tercer término porque la Constitución lo prohíbe. Que se concentre en los más de tres años que le faltan para terminar su segundo periodo y que siga haciendo una labor extraordinaria como hasta ahora.

*Thomas Wensky, el arzobispo de Miami, presentó su renuncia al Vaticano. Wensky cumplió 75 años y es normal que se presente esta solicitud al llegar a esta edad. ¡Ojalá que alguien menos conflictivo sea nombrado para ocupar esa importante posición dentro de la Iglesia católica!

*La Reserva Federal anunció que estaba cortando de nuevo los intereses en un cuarto de punto. Powell sabe que no ha funcionado de acuerdo con las necesidades del mercado, pero aún duda si rebajará de nuevo en diciembre. ¡Veremos qué hace!

*El precio de la onza de oro sobrepasó los $3,500. Una excelente inversión para quien compró oro hace unos años.

*Trump y el mandamás de China se reúnen finalmente en Corea del Sur, creando un ambiente interesante para ambos gobiernos. Muchos creen que Trump debe tener mucho cuidado con China y sus solicitudes, pero Trump es realmente un gran negociador que consiguió más de lo que planeó en su viaje a Asia,

*El embajador estadounidense en la ONU, Mike Waltz, “barrió el piso” con Bruno Rodríguez Parrilla, el representante de Cuba en las Naciones Unidas. Con voz clara y ejemplos muy inteligentes demostró la falsedad de las declaraciones de Bruno sobre “el bloqueo” de los Estados Unidos con Cuba. Recuerden que Mike Waltz fue congresista de la Florida y estaba muy bien documentado en todos los temas de Cuba. Brunito quedó “planchado”.

*En una reunión con los senadores republicanos en la Casa Blanca, el presidente Trump les dijo que no pueden ser extorsionados por Chuck Schumer. Es una vergüenza que los demócratas mantengan el Gobierno cerrado por conseguir prebendas para los ilegales. Afortunadamente, el pueblo estadounidense está muy clarito en quien está causando la crisis.

*En días pasados las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro atacaron un conocido barrio de drogas en esa ciudad. Resultaron 50 delincuentes muertos y también, desgraciadamente, cuatro policías. Más de 2,000 agentes se emplearon en el asalto. La droga que se incautó era de más de una tonelada. Así se vive hoy en Latinoamérica.

*Barack Hussein Obama está desesperado. Es el único presidente en la historia de nuestra nación que sigue interviniendo directamente en lo que sucede, en lo que su partido decide y en lo que se discute diariamente en este país. No suelta prenda y no deja a los demás operar.Su intervención en todo es una gran preocupación para la salud de Estados Unidos. Sin duda, es una desgracia para todos. ¡Qué desgracia!

*La cadena Hyatt ha suspendido operaciones en los ocho hoteles que tiene en Jamaica hasta enero de 2026. Todo producto del horrible Huracán Melissa que abatió a la Isla con categoría 5. No creo que haya muchos turistas interesados en ir por allá.

* “Doctor, llevo cinco días soñando con hormigas jugando al futbol”, “Tómese esto y hoy podrá dormir”, “¿Está loco? ¡Hoy es la final!”.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

