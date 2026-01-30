viernes 30  de  enero 2026
OPINION

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*El gobernador y el alcalde de Minneapolis necesitaban desviar la atención del violento fraude de los somalíes en su área y lo lograron. Han creado una crisis de proporciones alarmantes y tienen a todo el país consternado. Desafortunadamente, los demócratas han perdido la vergüenza y ni las nevadas los paran. Lamentable lo que está pasando en el país. El mismo jefe de ICE, Tom Horman, que trabajó con Obama y expulsó del país a tres millones de ilegales, es el que está ahora con Trump. Con Obama no hubo una sola queja. ¡Ahora hay crisis! Inmorales y antiamericanos.

*El sistema eléctrico de Cuba colapsó totalmente y dejó a La Habana sin electricidad. Lo que Cuba está pasando es espantoso y los criminales que la gobiernan no piensan irse con sus miles de millones de dólares robados a la República. Todo tiene su límite y ya llegó-después de 67 años-un momento para reflexionar y pedir terminar con este crimen sin nombre.

*El papa Leo XIV envió un mensaje a todos los participantes en la Marcha de la Vida que se realizó en Washington DC. El pontífice agradeció a todos por su colaboración y les pidió sigan activos en el movimiento a favor de la vida.

*Unos 200 millones de personas sufriendo temperaturas con grados de congelación y las ciudades prácticamente paralizadas por las nevadas y el frío en Estados Unidos. Según los historiadores han sido las peores nevadas en 10 años. ¡Felices los miamenses que pudimos escaparnos de este terrible clima, aunque tengamos frías temperaturas.

*Usha Vance, la esposa del vice presidente J. C. Vance, anunció que está esperando su cuarto hijo para los finales de julio. ¡Felicitaciones a los papas!

*El Wall Street Journal publica que Trump está tratando de salir de la mafia de La Habana antes de fin de año. Si eso se produce Trump va a hacer historia por tratarse del primer presidente estadounidense que logró cercenar el poder comunista en el hemisferio. ¡Dios lo permita!

*El número de asesinatos en Estados Unidos cayó un 20% en el 2025. Magníficos números que esperamos sigan bajando en el 2026.

*Los Estados Unidos finalmente renunciaron al World Health Organization, siguiendo lo que Trump había anunciado hace algún tiempo. Uno de los temas de Trump para esta decisión fue la pobre actuación durante la terrible época del COVID en todo el mundo. Estados Unidos hizo efectiva su salida de la Organización Mundial de la Salud después de 77 años en la misma. Uno de los motivos es el fracaso de este grupo durante el COVID.

*La embajadora de EEUU en Colombia, Laura Dogu, ha sido nombrada para presidir el grupo que trabajará con Venezuela. Hasta ahora no hay embajador en Caracas y todo se tramitará desde Colombia. Laura Dogu fue embajadora en Honduras y Nicaragua durante los gobiernos de Obama y Biden.

*Las temperaturas para Miami estis serán bajas. ¡Por favor, abríguense bien!

*Las encuestas presidenciales en Brasil tienen a Bolsonaro con 48% y Lula con 42% de intención de voto.

*Cerca de ocho millones de venezolanos han abandonado el país y se han movido principalmente a diez países. En Colombia hay 2.8 millones, en Perú 1.7, en Estados Unidos casi un millón, Brasil 732,000, Chile 669,400. En España 602,500, Ecuador 440,400, Argentina 174,800, México 106,000 y República Dominicana 100,000. Estas son cifras impresionantes. Un tercio de la total población del país en el exilio. Venezuela no puede continuar en un limbo. Hay que solucionar la libertad de todos los presos políticos, remover a Diosdado y Padrino de sus funciones y terminar con Delcy y Jorge Rodríguez. Hubo elecciones y ganaron Edmundo y María Corina. Hay que ayudarlos a que puedan gobernar, pero permitirles a los Chavistas/Maduristas que controlen al país es -en mi humilde opinión- un grave error.

*La prensa le ha armado “tremendo revolú” a Julio Iglesias y hasta, supuestamente organismos serios, cayeron en este “culebrón romántico”. Sabemos que Julio fue cascabelero, pero dudamos que las acusaciones que oímos sobre sus ataques a dos empleadas domésticas en República Dominicana sean ciertas. Julio es un caballero y todo lo que hizo en su “vida anterior” fue de mutuo acuerdo con las mujeres involucradas. Creo que organizaciones serias deberían evaluar e investigar más concretamente estas acusaciones antes de darles varios días de continua cobertura. ¡Nuestra modesta opinión!

*Un niño le pregunta a su padre muy interesado: “Papá, ¿Cómo se sabe que una persona está borracha?”, “Pues fácil hijo, ¿Ves esos dos hombres que vienen por ahí? ¡Si yo estuviera borracho vería cuatro!”, “Pero papá si solo viene una persona!”

