sábado 31  de  enero 2026
VENEZUELA

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

Delcy Rodríguez dijo que la amnistía abarcará a presos del régimen tras la "violencia política". María Corina Machado dijo que la medida es por presión de EEUU

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela).&nbsp; &nbsp;

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela). 

 

EFE/ Palacio de Miraflores
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La jefa encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país. Esto en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura de Nicolás Maduro.

"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten en la ley ante la Asamblea Nacional", indicó Rodríguez ante el Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) en la apertura del año judicial, en declaraciones emitidas por la cadena de televisión estatal VTV.

Lee además
Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

Delcy Rodríguez, la dictadora dual de Venezuela mantiene presos políticos para sostener el terrorismo de Estado

Según Rodríguez, esta ley contaría con el respaldo del depuesto dictador Nicolás Maduro y aspira a "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia (...) y el extremismo", así como a "reencauzar la justicia en nuestro país (...) y la convivencia".

La dirigente chavista pidió a los futuros beneficiarios de esta ley amnistía y a quienes han sido excarcelados en las últimas semanas que eviten "la venganza, la revancha y el odio. Resaltó que esta es "una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay".

"Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela", remarcó.

En este nuevo proyecto de ley de amnistía quedarían fuera las personas que se encuentren encarceladas por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

Reacción de María Corina Machado

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta por Delcy Rodríguez es "producto de la presión real" de Estados Unidos y que espera que se haga realidad.

"Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela, puedan estar con su familia muy pronto", manifestó Machado al intervenir en la charla 'Hablemos de Venezuela', en el Hay Festival de Cartagena de Indias.

FUENTE: Con información de Europa Press/ EFE

Temas
Te puede interesar

Presa política del chavismo permanece tras las rejas con el bebé que tuvo en prisión

Trump declara la guerra que nunca quiso el régimen de Cuba

EEUU señala que altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en el país

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez en Caracas (Venezuela).   
VENEZUELA

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

Uno de los agitadores en Minneapolis pagados o incentivados por grupos y activistas de la izquierda radical.
LA CASA BLANCA

Tras caos en Minnesota, Trump envía contundente mensaje a los demócratas

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Ejército de Israel anuncia captura de supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
MIGRACIÓN

Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EEUU

Diez estadounidenses regresan a casa tras ser detenidos en Venezuela en julio de 2025
EMBAJADA

EEUU informa sobre la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Te puede interesar

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y contralor de Miami-Dade.
ENTREVISTA

Secretario de las cortes supervisa revocatorio y dos auditorías en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.
DIPLOMACIA

Embajadora Laura Dogu llega a Caracas, EEUU reabre misión diplomática en Venezuela

(De izq. a der.) El candidato a secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el candidato a secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins; el secretario de Estado, Marco Rubio; el candidato a secretario de Energía, Chris Wright; el candidato a secretario de Transporte, Sean Duffy; el candidato a secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asisten a la ceremonia de investidura antes de que Donald Trump preste juramento como el 47.º presidente de Estados Unidos en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 20 de enero de 2025. 
ESTIMACIONES

Secretario de Energía de EEUU calcula que elecciones en Venezuela serán en dos años máximo

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 4 de enero de 2026.
EL INFIERNO EN LA TIERRA

Soledad, frío y encierro extremo: así describe exnarcotraficante colombiano la cárcel de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
PLAN POR ETAPAS

Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela