Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

CARACAS. - La jefa encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez , anunció una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país. Esto en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura de Nicolás Maduro.

"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten en la ley ante la Asamblea Nacional", indicó Rodríguez ante el Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) en la apertura del año judicial, en declaraciones emitidas por la cadena de televisión estatal VTV.

Según Rodríguez, esta ley contaría con el respaldo del depuesto dictador Nicolás Maduro y aspira a "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia (...) y el extremismo", así como a "reencauzar la justicia en nuestro país (...) y la convivencia".

La dirigente chavista pidió a los futuros beneficiarios de esta ley amnistía y a quienes han sido excarcelados en las últimas semanas que eviten "la venganza, la revancha y el odio. Resaltó que esta es "una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay".

"Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela", remarcó.

En este nuevo proyecto de ley de amnistía quedarían fuera las personas que se encuentren encarceladas por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

Reacción de María Corina Machado

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta por Delcy Rodríguez es "producto de la presión real" de Estados Unidos y que espera que se haga realidad.

"Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela, puedan estar con su familia muy pronto", manifestó Machado al intervenir en la charla 'Hablemos de Venezuela', en el Hay Festival de Cartagena de Indias.

FUENTE: Con información de Europa Press/ EFE