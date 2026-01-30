Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

Panamá anunció este viernes que mantiene contactos con la danesa Maersk para que asuma temporalmente dos puertos clave que opera en las entradas del canal la firma hongkonesa CK Hutchison, cuya concesión fue anulada por la justicia.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá invalidó el jueves los contratos tras advertencias del presidente Donald Trump de recuperar la vía interoceánica, al asegurar que está controlada por Pekín.

CUBA Trump advierte que el régimen cubano "no podrá sobrevivir" tras aranceles a países que le envíen petróleo

PRESENTACIóN Melania Trump estrena su documental, los días antes de la investidura de Trump

Reacción de Washington

Estados Unidos se siente "alentado" por la decisión de la Corte Suprema de Panamá que anuló las concesiones de puertos en el canal otorgadas a una empresa hongkonesa, declaró este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.

El pleno del Máximo Tribunal panameño declaró "inconstitucionales" las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en sendas entradas del canal, según un comunicado oficial.

La nulidad del contrato había sido solicitada por la Contraloría panameña, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión era "inconstitucional" y se habían generado irregularidades.

"Se han adelantado conversaciones" con "una subsidiaria del grupo APM Moller Maersk, quien ha mostrado disposición para asumir transitoriamente la operación de ambas terminales y que cuenta con la capacidad y experiencia necesarias", dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino, en un mensaje al país transmitido por televisión.

Mulino, que considera "leoninos" los contratos actuales, aseguró que hasta que el fallo se ejecute hay "un período de continuidad del actual operador" y luego una etapa de "transición" que concluirá con una nueva concesión" bajo "condiciones favorables" para el país.

Los puertos panameños "seguirán operando sin alteración", sostuvo el mandatario, quien dijo garantizar una "transición administrativa ordenada".

Disposición de Maersk

En un comunicado, la subsidiaria de Maersk confirmó "su disposición a asumir la operación temporal" para "mitigar cualquier riesgo" que afecte los servicios esenciales para el comercio regional y global.

Estados Unidos, que construyó e inauguró el canal en 1914, y China son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.

Sin precisar los argumentos, el pleno del alto tribunal panameño declaró "inconstitucionales" las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, en las entradas del canal.

El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, lanzó amenazas de Pekín que dice "tomará todas las medidas necesarias para proteger los intereses" de sus empresas.

La anulación fue solicitada por la Contraloría ante la justicia el año pasado por considerar que la concesión, renovada en 2021 por 25 años, era "inconstitucional" y Hutchison supuestamente no había pagado al Estado panameño 1.200 millones de dólares por sus operaciones.

PPC, en tanto, defiende ser "el único operador portuario del país en el que el Estado es accionista" y que pagó al gobierno panameño 59 millones de dólares en los últimos tres años, una migaja que Washington considera ha sido el embuste chino para controlar el Canal.

El papel de Blackrock

CK Hutchison Holdings, creada por Li Ka-shing, el hombre más rico de Hong Kong, es uno de los mayores conglomerados de ese centro financiero semiautónomo chino, que abarca finanzas, comercio minorista, infraestructura, telecomunicaciones y logística.

Tras el anuncio desde Panamá, la acción del conglomerado perdió un 4,6% en la sesión del viernes en la bolsa hongkonesa.

El fallo llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025, para ceder su participación en las terminales panameñas a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock. Todo ello, como parte de un paquete valorado en 22.800 millones de dólares.

La operación fue vista entonces con buenos ojos por Estados Unidos, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar sus intereses globales.

Pekín llamó a las partes a actuar con "cautela" so pena de consecuencias legales si procedían sin su autorización.

EEUU construyó el canal

Estados Unidos construyó el canal y lo entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de tratados bilaterales.

Pero desde que volvió a la Casa Blanca, Trump ha amenazado con "recuperar" la vía al asegurar que China la controla, pese a que está administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno.

"Es muy difícil imaginar que (el fallo) no haya estado influenciado por la persistente presión de Washington sobre la propiedad del canal", aseguró Kelvin Lam, economista especializado en China de la consultora Pantheon Macroeconomics.

El experto, defensor de las inversiones chinas, estimó que en el futuro los inversores extranjeros serán cada vez más cautelosos en poner su capital "en proyectos de infraestructura estratégicos en el patio trasero de Estados Unidos".

Panamá niega que Pekín controle de facto del canal, que gestiona un 40% del tráfico de los contenedores de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP.