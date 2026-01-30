viernes 30  de  enero 2026
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

"Quieren llegar a un acuerdo", dijo el presidente Donald J. Trump a periodistas en la Casa Blanca

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.

KHAMENEI.IR / AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Irán quiere "llegar a un acuerdo" para evitar una acción militar de Estados Unidos, estimó el viernes Donald Trump, después de que Teherán dijera estar dispuesto a reanudar el diálogo, aunque sin discutir sus capacidades de defensa y balísticas.

"Quieren llegar a un acuerdo", dijo el presidente estadounidense a periodistas en la Casa Blanca. Cuando se le preguntó si le había dado a Irán un plazo para iniciar conversaciones sobre sus programas nuclear y de misiles, Trump respondió: "Sí, lo he hecho", pero se negó a decir cuál era.

Lee además
Evento en la Embajada de Cuba en España, el 27 de enero de 2026. 
TENSIÓN

Embajadas y empresas europeas en Cuba revisan planes de evacuar ante presión de EEUU
EEUU, a través del Departamento del Tesoro, prepara nuevas sanciones.
POLÍTICA

EEUU flexibiliza sanciones contra sector petrolero venezolano

"Tenemos una gran armada, flotilla, llámalo como quieras, dirigiéndose ahora mismo hacia Irán", dijo Trump, refiriéndose a un grupo de portaaviones de la Marina estadounidense en aguas frente a Irán.

"Esperemos que lleguemos a un acuerdo. Si conseguimos un acuerdo, bien. Si no, ya veremos qué pasa", afirmó.

Como prueba de que Teherán está dispuesto a negociar, Trump citó lo que definió como la decisión de Irán de detener las ejecuciones de manifestantes.

La represión de las protestas, según grupos de derechos humanos, dejó más de 6.000 muertos y desencadenó la última ronda de amenazas entre los viejos adversarios.

Washington no está dispuesto a permitir condicionamientos de Teherán

Trump bajó la tensión el jueves diciendo que esperaba evitar una acción militar en Irán y que había negociaciones sobre la mesa.

No obstante, el canciller de Irán, Abás Araqchi, dijo el viernes que las capacidades en materia de misiles y de defensa de su país "nunca" estarían sobre la mesa de negociación.

Estados Unidos y otras potencias occidentales aseguran que el programa nuclear iraní tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

Araqchi dijo este viernes que su país está dispuesto a reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear con Washington si estas se dan "en pie de igualdad".

Pero no puede haber igualdad frente a un régimen represor y asesino como el de Irán.

"Si las negociaciones son justas y [se producen] en pie de igualdad, la República Islámica de Irán está dispuesta a participar", declaró Araqchi este viernes desde Estambul.

Araqchi se reunió en Turquía con el canciller Hakan Fidan, quien busca evitar un eventual ataque de Estados Unidos en el vecino Irán, susceptible de desestabilizar la región.

Es la primera visita al extranjero de Araqchi desde que estalló la oleada de protestas en Irán.

Turquía como mediador

El viaje se produce en un contexto de máxima tensión para el gobierno iraní, dado el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en Oriente Medio, y la decisión de la Unión Europea de incluir a los Guardianes de la Revolución, su ejército de élite, en la lista de organizaciones terroristas.

El canciller insistió en que Teherán "nunca ha buscado obtener armas nucleares", pero recalcó que las capacidades de defensa y los misiles iraníes "nunca serán objeto de negociación".

Turquía, un miembro de la OTAN que mantiene unas sólidas relaciones con Irán, desea evitar una escalada militar a las puertas de su territorio, que podría desencadenar además un nuevo flujo de migrantes a través de los 550 km de frontera que comparte con la República Islámica.

En este sentido, el ministro turco de Exteriores sostuvo que Estados Unidos debe resistir a la presión de Israel, aliado suyo, para que ataque a Irán.

"Constatamos que Israel intenta convencer a Estados Unidos de lanzar un ataque militar contra Irán (...) Esperamos que la administración estadounidense muestre sentido común", declaró Fidan.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Juez de EEUU descarta la pena de muerte contra acusado de matar a un alto ejecutivo de seguros

El fin del anonimato: La "Kill List" como arma de desmoralización en Irán

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy