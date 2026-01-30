sábado 31  de  enero 2026
MIGRACIÓN

Colombia reanuda los vuelos de deportación desde EEUU

La medida se anuncia tras ocho meses de suspensión y a días del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El Gobierno de Colombia anunció que reanudará los vuelos de deportación de migrantes desde Estados Unidos en aeronaves colombianas, luego de ocho meses de suspensión y a pocos días del encuentro previsto entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

La Cancillería colombiana informó que aviones militares del país se encargarán de recoger a los ciudadanos colombianos con orden de expulsión en Estados Unidos, una medida que, según las autoridades, busca garantizar un “trato digno” a los deportados.

"Expulsiones"

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, precisó en una rueda de prensa que se realizarán alrededor de 20 vuelos, con una frecuencia aproximada de uno por semana. Añadió que se trata de personas que ya cuentan con resoluciones firmes de expulsión emitidas por las autoridades estadounidenses.

La reanudación de estos vuelos ocurre en la antesala de la reunión entre Petro y Trump, prevista para el próximo martes, tras un periodo marcado por fuertes desencuentros diplomáticos.

En enero del año pasado, el mandatario colombiano impidió el ingreso de aeronaves estadounidenses con deportados, alegando malos tratos y el uso de esposas, lo que derivó en una crisis bilateral sin precedentes recientes.

Aunque en un primer momento Petro envió aviones para recoger a sus ciudadanos y luego permitió nuevamente el ingreso de vuelos desde Estados Unidos bajo ciertas condiciones, en mayo su gobierno volvió a suspender los permisos, reactivando las fricciones con Washington.

El episodio de las deportaciones se convirtió en el primer gran conflicto entre ambos gobiernos, en el contexto de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal. Las tensiones se profundizaron con declaraciones del presidente colombiano que incluyeron ataques personales contra Trump, a lo que siguieron sanciones políticas y financieras impuestas desde Washington.

Más recientemente, Trump advirtió que Colombia podría enfrentar una acción similar a la ejecutada en Venezuela el 3 de enero, que culminó con la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro. Días después, ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica en términos más conciliadores y acordaron el encuentro bilateral.

Se espera que la reunión entre Trump y Petro aborde, entre otros temas, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, en un país que sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, así como los mecanismos de control migratorio, un asunto prioritario para la administración estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP´

