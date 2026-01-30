sábado 31  de  enero 2026
Ejército de Israel anuncia captura de supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

Uno de los terroristas de Hamás fue arrestado mientras intentaba escapar. "Es un comandante central del batallón de Rafá Este", señalaron las Fuerzas de Israel

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás.

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 

Menahem KAHANA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV. - El Ejército de Israel anunció este viernes 30 de enero la captura de un supuesto comandante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que "huía" por un túnel en el sur de la Franja de Gaza junto a otros ocho milicianos que han sido objeto de ataques israelíes, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de 2024.

"Uno de los terroristas fue arrestado mientras intentaba escapar y esconderse. Es un comandante central del batallón de Rafá Este de la organización terrorista Hamás", señaló un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Sistema láser de defensa Rayo de Hierro.
Tecnología militar

Ejército de Israel recibe su primer arma láser de defensa antiaérea, el sistema 'Rayo de Hierro'
El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir
SEGURIDAD

Israel amenaza con suspender el acceso de ONG internacionales a Gaza por "vínculos con terroristas"

Israel indicó también que, durante la operación, identificaron a "ocho terroristas que emergían de la infraestructura terrorista subterránea" en Rafá, si bien han matado a tres de ellos.

Las tropas israelíes continúan la "búsqueda y realizan operaciones adicionales en la zona para localizar y eliminar a los terroristas".

Alto al fuego

Hamás acusó a Israel de violar el alto el fuego en decenas de ocasiones por sus bombardeos y ataques contra palestinos a pesar del acuerdo, si bien las autoridades israelíes argumentan que actúan contra "terroristas" que suponen "amenazas" para sus tropas, desplegadas en la Línea Amarilla, que cubre el 53% del territorio del enclave palestino.

Desde el inicio de la ofensiva de Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 se registran 71.667 muertos y 171.343 heridos. Se teme que la cifra sea superior, dado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".

FUENTE: Con información de Europa Press

