EEUU informa sobre la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

CARACAS. - El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) informó este viernes 30 de enero que "todos" sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron excarcelados como resultado de un proceso de liberaciones acordadas con la presidencia interina tras la captura y derrocamiento del dictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

"Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos que estaban detenidos en Venezuela", indicó la embajada estadounidense en un comunicado.

Sin embargo, no se precisó el número de excarcelaciones.

"Si usted tiene información sobre algún otro ciudadano estadounidense que aún permanezca detenido, comuníquese con la Sección de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses a través de la información de contacto disponible en nuestro sitio web: https://ve.usembassy.gov/contact/", señaló la embajada estadounidense en el país en sus redes sociales.

Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses *de los que se tenía conocimiento* que se encontraban detenidos en Venezuela.

Si usted tiene información sobre algún otro ciudadano estadounidense que aún…



— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 30, 2026

Este viernes, la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general en Venezuela, a pocos días de que se cumpla un mes desde que asumió el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

"Hemos decidió impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez en un discurso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló el miércoles 28 de enero que tras la captura de Maduro y la presión de la Administración de Donald Trump sobre el régimen interino se están liberando presos políticos, pero no de la manera como quisiera.

Durante su comparecencia ante el Comité de Política Exterior del Senado, Rubio sostuvo dijo que las liberaciones estaban en proceso.

Excarcelaciones de presos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes 26 de enero que el régimen interino de Venezuela está incrementando el ritmo de liberación de presos políticos. Indicó que este proceso se intensificará en el corto plazo, calificándolo como un “poderoso gesto humanitario”.

“Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y que este ritmo aumentará en un corto período de tiempo. Agradezco al liderazgo de Venezuela por acordar este poderoso gesto humanitario”, dijo Trump en sus redes sociales.

FUENTE: Con información de AFP