Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

MIAMI. — Un frente frío de origen ártico avanza este viernes sobre la península de Florida y amenaza con desplomar los termómetros hasta el punto de congelación en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) activó múltiples ‘Vigilancias de Congelación’ ante la inminente llegada de una masa de aire polar que provocará las temperaturas más bajas registradas en la región desde la ola invernal de 2010.

El fenómeno meteorológico, impulsado por una fuerte corriente en chorro, barrerá la humedad residual durante las próximas horas para dar paso a un aire seco y gélido.

Los meteorólogos prevén que el momento crítico ocurrirá entre la madrugada del domingo 1 de febrero y el amanecer del lunes.

En las zonas metropolitanas de Miami y Fort Lauderdale, el mercurio oscilará cerca de los 32°F (0°C), mientras que en las áreas rurales y cercanas al lago Okeechobee, las cifras caerán hasta los 20°F (-6°C).

Sin embargo, el factor más peligroso radica en el viento. Las ráfagas del norte harán que la sensación térmica corporal descienda drásticamente, con valores perceptibles de hasta 20°F en áreas urbanas, una condición que pone en riesgo de hipotermia a cualquier persona expuesta a la intemperie sin la protección adecuada.

Movilización y refugios

Ante el pronóstico, los gobiernos locales pusieron en marcha protocolos de seguridad. El Departamento de Manejo de Emergencias de Miami-Dade y sus homólogos en Broward ordenaron la apertura de refugios temporales.

Equipos del "Homeless Trust" comenzaron a recorrer las calles para asistir a las personas sin hogar y trasladarlas a lugares seguros, ya que la exposición prolongada a estas temperaturas podría resultar letal.

Las autoridades sanitarias y los bomberos insistieron en la prevención de accidentes domésticos. Históricamente, estos eventos de frío disparan las estadísticas de incendios residenciales por el mal uso de calentadores portátiles y estufas.

Los expertos recomendaron mantener cualquier fuente de calor a un metro de distancia de materiales inflamables y evitar el uso de generadores o parrillas dentro de las viviendas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Agricultura e iguanas

La economía local observa con preocupación el termómetro. El cinturón agrícola de Homestead y Redland en el sur de Miami-Dade, vital para el suministro de vegetales de invierno en Estados Unidos, enfrenta potenciales pérdidas millonarias.

Los agricultores trabajaban a contrarreloj para cubrir los cultivos de maíz y calabaza, entre otros, además de activar sistemas de riego especiales que crean una capa de hielo protectora sobre los brotes.

Entretanto, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre (FWC) pidió precaución con los manatíes. Debido al frío, estos animales se refugian cerca de las centrales eléctricas para aprovechar el agua tibia que estas expulsan.

En tierra firme, la población debe permanecer atenta a la "lluvia de iguanas". Estos reptiles de sangre fría pierden movilidad muscular cuando la temperatura baja de los 40°F y caen de los árboles en un estado de letargo temporal.

Los expertos piden no tocarlas ni moverlas bruscamente, pues recuperan su agresividad natural al calentarse.

¿Nieve en Florida?

Mientras el sur se congela, la costa oeste central del estado vive su propia anomalía. Modelos meteorológicos sugieren una probabilidad del 10 al 20 por ciento de caída de nieve o aguanieve en el área de Tampa Bay y el Panhandle durante la noche del sábado.

Este fenómeno, conocido como "nieve de efecto Golfo", ocurre cuando el aire polar pasa sobre las aguas tibias del Golfo de México y genera nubosidad invernal.

No obstante, para el sur de Florida, la posibilidad de nieve es nula. La masa de aire llegará a Miami cuando la atmósfera ya carezca de humedad suficiente, lo que garantiza un fin de semana gélido, pero con cielos despejados.

Se espera que las temperaturas comiencen una lenta recuperación a partir del martes, cuando el viento rote nuevamente hacia el este, devolviendo la humedad característica del trópico.