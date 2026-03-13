La Esquinita de Reme

*Los cubanos llevan más de dos semanas en las calles de La Habana, en Marianao, Miramar y otras zonas, y los gritos de LIBERTAD suenan en todo el país. No hay duda de que un cambio va a suceder en la Isla, no solamente porque lo haya declarado Trump sino porque el pueblo cubano ya no aguanta más. Son 67 años de muertes, encarcelamientos y falta de lo más esencial. En el exilio estamos atentos y rezando, pero, aunque queremos un cambio inmediato, no aceptamos curitas. Una Cuba sin los Castro y sus súbditos es lo menos que pedimos.

*Ecuador expulsó a toda la delegación diplomática de Cuba en su país. No ha habido explicaciones hasta ahora. ¡Ya Ecuador no es el país que era antes y ahora hay que respetarlos y apoyarlos!

*El senador republicano de Montana Steve Daines anunció que no se postularía para un tercer término en el Senado creando una oportunidad para los demócratas. Daines recomendó como sucesor a Kurt Alme. Minutos después el presidente Trump también lo hizo. Los republicanos han tenido fiebre de renuncias en estas elecciones.

*Se realizó la Cumbre Escudo de las Américas en el Trump National en la ciudad del Doral. Fue una importante reunión con el objetivo de fortalecer la cooperación en temas como combatir el narcotráfico y el crimen organizado. También el control de la migración irregular, reducción de la influencia de China comunista en la región y la promoción de libertad, seguridad y prosperidad hemisférica. Asistieron 12 líderes, que incluyó a Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Luis Abinader de la República Dominicana, Nayib Bukele de El Salvador, Tito Asfura de Honduras, José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay, José Antonio Kast de Chile y otros más. Quedaron fuera de la invitación México, Brasil y Colombia. Bueno… ¡hasta la próxima!

*El tributo a Jesse Jackson fue un vulgar acto político criticado hasta por el hijo del difunto. Barack Hussein Obamala emprendió contra el presidente Trump y tuvo que ser criticado por su falta de sensibilidad. Otros discursos fueron los de los expresidentes Clinton y Biden. Ni era el lugar ni el momento para exhibir sus frustraciones.

*Mark Zuckerberg, el Jefe ejecutivo de Meta (también conocida como Facebook) acaba de pagar $170 millones por una residencia en Indian Creek, donde también viven otros multimillonarios que abandonaron California por Florida. La fortuna de Zuckerberg se estima, a la fecha, en $224.600 millones.

*Pedro Sánchez, el gobernante de España, se ha negado a cooperar con los Estados Unidos en su lucha contra Irán. Pedrito es una bala perdida y está jugando con candela. Los días del gobierno de Irán están contados y los Estados Unidos saldrán más fortalecidos después de estos primeros momentos.

*El presidente Trump anunció que estaba reemplazando a la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem con el senador Markwayne Mullin de Oklahoma. Lo cierto es que la Sra. Noem realizó un formidable esfuerzo para limitar el número de ilegales en el país y lo logró con creces. Creo que asuntos de segunda categoría le costaron el puesto.

*Britney Spears fue detenida en California después de recibir un DUI. Pasó una noche detenida, pero fue liberada y enviada a su casa donde pasará los próximos días con sus hijos. Britney es una de las cantantes con más discos vendidos.

*Mojtaba Khomeni, el hijo del difunto líder máximo de Irán, fue seleccionado para tomar las riendas de su país. El desastre actual de ese rico país es muy grande. Tuvieron su oportunidad, al igual que Maduro en Venezuela, y la perdieron. ¡Ahora le toca a Cuba!

*Iban dos mujeres por el supermercado, cuando de repente chocan sus carritos. Una de ellas y dice: “¡Perdona, no te vi, iba distraída buscando a mi marido!”, “Uuuiii! Yo también estaba buscando el mío”, “.¿Si?, Y ¿cómo es?”, “¡Ah! Es alto, moreno, ojos verdes, lleva unos vaqueros ajustados que le marcan sus fuertes piernas. Una camiseta blanca, dejando a la vista sus musculosos brazos y resaltando sus pectorales trabajados. ¿Y el tuyo?”, “¿El mío!?, ¡que se chive! ¡Vamos a buscar el tuyo!”.