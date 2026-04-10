La Esquinita de Reme

*Un peligrosísimo rescate de un piloto se produjo dentro de Irán . Un avión que se estrelló hizo que el piloto recibiera contusiones y perdiera el conocimiento. Cuando lo recobró pudo comunicarse y avisar donde se encontraba. En una operación extraordinaria pudo ser rescatado y el avión fue destruido para evitar que los iraníes utilizarán lo que quedara. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos son increíblemente efectivas.

*Vuelven los Estados Unidos a sus días de gloria con los viajes espaciales. El Artemis II salió del Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral. Cuatro astronautas (tres estadounidenses y un canadiense) realizan un viaje alrededor de la Luna, algo que no pasaba en más de 50 años.

*La presentación de la Biblioteca Trump al lado de la Torre de la Libertad en la ciudad de Miami ha sido muy aplaudida. Un trabajo espectacular del brillante arquitecto cubano Willy Bermello. Se habla de que posiblemente tenga un avión 747 Air Force One en el lobby y, tal vez, un hotel también. Sin duda, será una gran atracción para nuestra ciudad. Trump no quiere que se lleve a cabo el proyecto hasta que no termine su periodo presidencial. ¡Veremos!

*La semana pasada fue asesinada con tres disparos la vicealcaldesa de Coral Springs, Nancy Metayer Bowen, en Florida. Su esposo, Stephen Bowen, fue arrestado por este asesinato cruel. Su cuerpo fue hallado en el segundo piso de la casa que compartía con su asesino. ¡Muy triste!

*Ahora que Daniel’s Steakhouse en Coral Gables ha sido considerado uno de los mejores restaurantes de carne del país, surge un nuevo restaurante en Bal Harbour con especialidad en carnes. Se trata de Slims, bajo la sombrilla de Makoto. Aparentemente (aún no hemos ido a conocerlo) es un magnífico lugar.

*A bombo y platillo Cuba anuncia que liberará a más de 2,000 presos. No se sabe si son presos comunes o si son parte de los 1,000 presos políticos que están en las cárceles de Cuba después de las protestas pacíficas ocurridas en la Isla. Conocidos presos como Félix y Sally Navarro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo se mantendrán en prisión a pesar de las gestiones internacionales que se han realizado a favor de ellos.

*El crecimiento de trabajos durante el mes de marzo fue formidable y el desempleo bajó sorpresivamente. El aumento de empleos en el sector de manufactura fue el más fuerte desde el final del 2023. El desempleo en la actualidad está en un 4.3% de acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales.

*El exjefe de Despacho de Barack Obama, Rahm Emanuel, declaró que los demócratas habían perdido “la brújula” y que habían perdido “el respeto de millones de norteamericanos” por sus políticas ambiguas y demasiado izquierdistas. Está visitando diferentes estados de la Unión y se sospecha que pudiera ser un candidato presidencial en el 2028.

*El rey del Reino Unido, Carlos III, y su esposa Camila visitarán los Estados Unidos correspondiendo a una invitación de Trump. El martes 28 de abril hará una presentación en la Cámara baja y el Senado de los Estados Unidos que será televisada. ¡Importante visita!

*Tiger Woods anunció que no competirá próximamente y que se dedicará a resolver sus problemas de salud. Medida inteligente para alguien que es querido y necesita resolver sus deficiencias.

*Un juez federal ordenó la suspensión de la fabricación del salón de fiestas en la Casa Blanca. Imagínense que la maravilla que se está realizando no es con dinero de los contribuyentes sino con donaciones privadas. ¡Algo ridículo que me imagino sea desestimado cuando los abogados del Presidente hagan sus comentarios!

*Pam Bondi, la fiscal genral del país, dejó de serlo el Jueves Santo. Pam hizo un excelente trabajo como fiscal de la Florida, pero fue víctima de un país que dedicó muchas horas a tratar de revivir el caso Epstein. Bondi rebajó el crimen en el país a su nivel más bajo en treinta años y no se dejó llevar por una prenda corrupta. ¡Bienvenida a la Florida Pam Bondi!

*Javier Milei de Argentina expulsó de su país a los representantes de Irán, acercándose más al gobierno de Donald Trump.

*-“Mami, mi novio me invito a salir”, - “Bueno hija, él te llevara a comer a tomar una cerveza, después al hotel, buscará acariciarte, quitarte la ropa y buscará montarse sobre ti. ¡Si eso pasa hija me muero!”. Al día siguiente la mama le pregunta: - “¿Como te fue?”. - Le dice la hija: “Tenias razón, me llevó al hotel, me acarició, me quitó la ropa y cuando se iba a montar le dije “¡Mi madre … yo voy arriba! Prefiero que se muera tu mamá y no la mía”.